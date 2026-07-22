מידע ממשלתי לא הגיע למגזר החרדי בעשרות השנים האחרונות מדובר במידע חיוני – החל ממודעות לזכויות אזרחיות, דרך תוכניות תעסוקה ועד להנחיות בטיחות ורפואה מונעת – המידע פשוט נעצר בדרך ולא הגיע ליעדו. האזרח החרדי נותר פעמים רבות מאחור, לא מתוך חוסר רצון, אלא מתוך חוסר נגישות למידע בשפתו | (חרדים)
נאיל זועבי, מנהל בית ספר מהצפון, הפך מאז פרוץ המלחמה לאחד מהקולות החשובים והבולטים בהסברה הישראלית בעולם הערבי. עם למעלה מ-800 ראיונות, הוא מציב מראה נוקבת מול מדינות ערב וחושף את פרצופו האמיתי של ציר הרשע האיראני. "ישראל רק רוצה להגן על אזרחיה, איראן מחריבה את המזרח התיכון", הוא מצהיר בגאווה (העולם הערבי)
מנכלית ארגון בטר"ם על הסיבה לכך שחרדים מתים יותר | מכתב מטלטל של אמא שזועקת על מציאות עגומה בה בחורים דורשים כסף | האם מתאים שבחור ישיבה יעבוד בערב? | למה צריך כל כך הרבה משרדי ממשלה | הזמר שהונה את הביטוח הלאומי (דבר ראשון)
איך שיחת טלפון ממקסיקו הולידה סרט דוקומנטרי שגורם ליהודים בתפוצות להניח תפילין? | מה גילה במאי שמאלני ופציפיסט כשראיין 40 ממשפחות ילדי תימן? | ולמה האנטישמיות החדשה היא בעצם ברכה במסווה? | צפו בריאיון המלא והציורי של יוסף בראומן לאלי גוטהלף באולפן 'כיכר FM', שייקח אתכם למסע עמוק מלב תל אביב ועד לפסגת האמת היהודית. (כיכר FM)
מרוואן ג'אבר, ערבי-ישראלי, נכנס לרצועת עזה בזמן המלחמה ולא מפחד לומר בקול את מה שרבים בעולם הערבי מנסים להשתיק: בראיון חושפני לבודקאסט "כיכר השבת", הוא מפרק את השקרים של חמאס, חושף מי באמת גונב את האוכל מהעזתים, ומסביר למה הוא מתפלל שהשלטון היהודי כאן יישאר לנצח (VOD)
אוראל אספרמוס, צעיר ישראלי המתגורר בשנים האחרונות בחו״ל, שהפך מאז מתקפת ה־7 באוקטובר לאחת הדמויות הבולטות במאבק ההסברתי של ישראל בזירה הבינלאומית, ואף הקים חוות שרתים שמפעילה עשרות אלפי בוטים שפעילים ברשת ומגיבים לאנטישמיות כלפי ישראל, נפגש עם בכירים במערכת הפוליטית והציבורית בישראל שהודו לו על פעילותו המבורכת (בארץ)
דובר צה"ל לשעבר הגרי קורא להקים יחידה ייעודית להסברה, שתפעל במתכונת הדומה ליחידה 8200 | לדבריו, "הפסדנו את המלחמה ברשתות החברתיות. צעירים צורכים מידע מהרשתות. זו חזית שונה לגמרי" | "עזה, חמאס, יהודה ושומרון, לבנון, חיזבאללה, סוריה, עיראק, החותים ואיראן. כל אלה יותר קלים כי הם ביכולות של ישראל וארצות הברית. החזית השמינית קשה יותר" אמר (צבא)
מבית שמש ללבנון: מסעו המטורף של אבי גולד ל-150 מדינות מסביב לעולם | בפרלמנט הטאליבן: תה, ממתקים וסודות מדיניים | ביטחון אישי מעל הכל: אמצעי הזהירות של מטייל מקצועי | למה סודן הפתיע לטובה ולמה לבנון נראתה כמו חיפה | החלום הגדול בדרך לשיא עולמי והמקום שעליו אסור לפרסם (טיולים)
סוריה, מצרים, עירק אלו רק חלק מהמדינות המסוכנות אליהם הגיע אבי גולד, בראיון מרתק ומפתיע הוא לוקח אותנו לביקור במקומות המדהימים והמרשימים ביותר בעולם | ארי כהן על הביוב בבני ברק | יוסי חיים על סאגת שי גאראוכר וניר ברקת ועל דילמות של חובש בליל שבת ומידע מודיעיני שעלול להציל חיים (דבר השבוע)
אמש נחשף בתקשורת העולמית המכתב שצ'ארלי קירק שלח לנתניהו על החשש מהגידול באנטי-ישראליות בארה"ב והצעדים לחיזוק התמיכה בישראל, תוך הדגשת חשיבות המאבק במלחמת התדמית והיכשלון ההסברתי של ישראל (חדשות פוליטי)
עם ישראל מסיים עוד שנה אפופת אבק מלחמה ביותר משבע חזיתות - מדוע נטשנו את חזית ההסברה, והאם בכלל יש לנו סיכוי לנצח בה? | בזמן שהכדורים שורקים בחוץ, חזרנו רק לרגע להסברה החרדית בנושא הגיוס באולפני הטלוויזיה בישראל, ולאלו שהתיימרו להיות לנו 'לפה', והסבו לנו יותר נזק מתועלת | תיק תקשורת (מגזין כיכר)
בארבעת החודשים הקרובים תגענה לישראל קרוב ל-400 משלחות ברחבי העולם, שיסייעו לישראל במאבקה נגד הנרטיב השקרי והבזוי שנעשה לה בעולם בעקבות המלחמה בעזה | המשלחות יכללו, אנשי ממשל, נבחרי ציבור שונים, משפיענים, אנשי דת, תרבות וספורט, אנשי אקדמיה וכמובן עיתונאים | כל הפרטים (בעולם)
סערה בליכוד: האם הדחת אדלשטיין תשים את משבר הגיוס מאחורנו? | "הרשות" ממשיכה באכיפה למקרקעין, והפעם: מבנה שגלש לתוואי המטרו | משבר השיבוצים לסמינרים מסעיר את ירושלים ובית שמש | "שכר שיחה נאה": קשה עכשיו - האם בסוף תהיה הקלה? (מעייריב)
"הטאלנט", תוכנית הריאליטי החדשה של 'כיכר השבת', תעלה בקרוב לאוויר, וזה הזמן להציץ אל מאחורי הקלעים | כמה מתמודדים הגישו את מועמדותם לתוכנית? מה הנושא שהכי מעניין את המועמדים? ומי יושב בפאנל השופטים? | הצצה בלעדית עם יוצר התוכנית דניאל פרץ (הטאלנט)
תוכנית דבר ראשון: הסעיפים בנאום ובתוכנית המדהימה של טראמפ, המתנה המפתיעה של נתניהו, הפוסט המרגש של הבת והאחות השכולה, המחדל הקטלני במוצב הצה"לי - והסרטונים הכי פופולרים מרחבי הרשת | וגם: התחזית המשמחת והמשוגע שחשב שיכול לרוץ מהר יותר מקליע של אקדח (דבר ראשון)