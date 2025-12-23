החזון איש הורה להצביע, בסאטמר אסרו זאת בתוקף ואילו מרן הרב עובדיה יוסף ראה בפתק שותפות במצוות | חמישה רבנים התכנסו ב'אולפן כיכר' עם יוסי עבדו לדיון מעמיק ומרתק ערב הבחירות לכנסת | על ההלכה, אחריות הבוחר והשאלה הגדולה מכולן - האם משבר הגיוס משנה את ההכרעה? • צפו (חרדים)
טרגדיה קשה: הלילה הלך לעולמו הרה"ג רבי אהרן מאיר קרביץ זצ"ל, והוא בן 68 בפטירתו • המנוח, שלמד בישיבת "חברון גאולה", זכה לקרבה נדירה אצל מרן ה'סטייפלר' ומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל עוד לפני "עידן הגבאים" • הותיר אחריו בן יחיד ונכדים • מסע ההלוויה היום בירושלים (דיין האמת)
לרגל
יום פטירתו של הרבי מהורנוסטייפל זצ"ל,
שחל בתאריך כ"ב
אלול – כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו
של אדמו"ר
חסידי נודע בשערים |
על גדלותו בתורה וחילופי מכתבים עם כל גדולי עולם | "קח אישה ענייה ותזכה
לבן יגע בתורה" -
הברכה שבזכותה נולד
מרן הסטייפלר זצ"ל
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"צדיק גוזר"
(יהדות ואקטואליה)
השבוע ציינו 40 שנה להסתלקותו של הגאון הסטייפלער זצ"ל | ביום ההילולא נערך יריד ספרים ייחודי מספריו הק', ונמכרו סטים שלמים בניגוד לכל השנים | כן מסר נכדו שיעור מיוחד, והמונים פקדו את הציון הק' בבני ברק (חרדים)
לרגל
יום פטירתו של מרן "הסטייפלר"
זצ"ל
שחל בתאריך כ"ג
אב – כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו
הפלאית של גאון וקדוש שהפך ‘לתל-פיות’
וישועות בקרב הארץ |
על הליכותיו בקודש, ניצול 'הזמן' וגינוני החסידות שנהג בשבת |
"מבקשי פניך"
(יהדות ואקטואליה)
ברוך דיין האמת: בבית החולים 'מעייני הישועה' נפטר הלילה הגאון רבי חנוך ברמן זצ"ל, בנו של ראש ישיבת פוניבז' זצ"ל, והוא בן 66 בפטירתו לאחר שנות ייסורים קשים ומרים | הותיר זרע ברך ה' בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות | מסע ההלוויה היום בבני ברק (דיין האמת)
פרשת ראה נאמרו אזהרות מנביאי השקר | האם לנביאי השקר
היה רוח הקודש | מתי קמו לישראל נביאי שקר | הנשים שהיו עוזרות לנביאי השקר |
ההבדל הקטן-גדול בין נביא קשר לנביא אמת | וכיצד נזהה את נביאי השקר בזמנינו (יהדות)
המתמיד מנובהרדוק ובנו של חסיד
צ'רנוביל | השידוך עם משפחת קרליץ והשכן
החשוב | ממנו עצה וברכה לכל אדם באשר הוא | עובדות מאפלות מבנו שר התורה
הגר"ח קניבסקי זצ"ל | על רוח הקודש וסגולה לכאב שיניים, ובמה התעשר
בזכות הסנדקאות | "אמרו צדיק כי טוב"
(יהדות)
בכמה נמכר ה'חאלט' של הסטייפלר? למי מרן הגראי"ל שטיינמן סירב למכור את סידורו? וגם, הסגולות של מקטרת הבעל-שם-טוב | לאחר שעסקנו ב"בגדי קודש" מאת אדמו"רים ידועי שם, שחסידיהם יפזרו הון רב, בכדי לרכוש לאחר פטירתם "חפצי קדושה" מסתבר שגם לליטאים יש חפצי קדושה (מגזין כיכר)