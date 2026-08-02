איך הופך ילד מפתח תקווה ליד ימינו של נשיא סיירה לאון? מה גורם למיליונר צעיר לשלוף אקדח בלב אנטוורפן? ואיך קמים מהתרסקות מוחלטת כדי להפוך לעורך דין בכיר לדיני משפחה שחי חיים של תיקון? • בריאיון מרתק בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, עו"ד עזריאל פרידנברג מוסר עדות חשופה, כואבת ונטולת פילטרים על כל השברים, הנפילות – והתקומה • צפו (כיכר FM)
חוק הגיוס הוא בבואתה של הפאטה מורגנה: ככל שמתקרבים, הוא מתרחק, ועל הדרך הרטוריקה משחיתה מילים גדולות כמו: גזירת שמד, נמות ולא נתגייס, גדול המחטיאו - את כל אלו ידעו אבותינו, אך העדיפו את קדושת החיים, ומרן הסטייפלר זצ"ל יוכיח כאלף עדים | זהו פרק חיים מאלף בו הוא גויס בכפייה לצבא הצאר, ובקור המקפיא עצמות ליבה את אש התורה והמצוות | "עומד על משמר" (מגזין כיכר)
התורמים יזכו לקבל שטר ייחודי 'שטר הושענא קהילות יעקב הושענא' – עליו יחתמו עשרה מנכדיו גדולי התורה והיראה של רבינו בעל ה'קהילות יעקב' זיע"א, שיעתירו בשליחות מיוחדת של 'קופת העיר', בתפילה נרגשת ביום ההילולא שלו, על תורמי 'קופת העיר'
מצוות
סיפרת העומר מצווה חביבה, האם נשים חייבות לספור ספירת העומר? | מדוע פסק הרמב"ן שמצוות ספרית העומר היא
מצוות עשה 'שאין' הזמן גמרא? | דעת המגן
אברהם ודעת הזוהר הקדוש? וכיצד נהגו בבית מרן הסטייפלר זצ"ל? (יהדות ואקטואליה)
בסרטון נדיר שנחשף היום, ניתן לראות את הגאון רבי ישראל יעקב קנייבסקי - 'הסטייפלר', אביו של הגר"ח קנייבסקי, במרפסת ביתו ברחוב רשב"ם בבני ברק, כשהוא בונה בעצמו את הסוכה בערב יום הכיפורים בשנת תשכ"ו | הסרטון צולם על ידי רבי יואל צבי אונגר ז"ל לפני 57 שנים • צפו בתיעוד (חרדים)