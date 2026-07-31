"צעד מונומנטלי לקראת שלום מתמשך": הנשיא טראמפ הכריז על הסכם היסטורי של מועצת השלום לפירוז מוחלט של חמאס וארגוני הטרור בעזה | לפי הבית הלבן, המתווה יבוצע בשלבים, כולל נסיגת כוחות ישראליים, הכנסת כוח ייצוב בין-לאומי והעברת השלטון לממשלה פלסטינית חדשה שתעבוד לצד משטרה מקומית – כדי להבטיח שהאיום מה-7 באוקטובר לא ישתקם לעולם (אקטואליה)
דיווחים פלסטיניים על הסכמות מסתמנות לשלב השני בעזה, הכוללות כביכול נסיגה נוספת של צה"ל והשארת נשק החמאס ברצועה, מעוררים סערה מדינית. גורם מדיני בכיר מבהיר בנחרצות כי ישראל העבירה השגות חריפות לשליח טוני בלייר על "מסמך 15 הנקודות", ועומדת על כך שלא תבוצע כל נסיגה מהקו הצהוב ללא פירוז מלא של עזה והוצאת הנשק מהרצועה (אקטואליה, מדיני)
ישראל וחמאס בדרך לחתום על הסכם על השלב השני בעזה | לפי הדיווח המטריד, הצדדים הגיעו להסכמות גם בנוגע לסוגיית הנשק שמחזיק ארגון הטרור | המשמעות המיידית: נסיגה נוספת של כוחות צה"ל מעזה | הדיווחים התקבלו אך ורק מהצד הפלסטיני, ללא אישור ישראלי, בינתיים | המשמעות: חמאס נשאר עם נשקו בעזה - ישראל עוזבת את הרצועה | כל הפרטים (חדשות)
הנשיא טראמפ התכנס עם בכירי ממשלו להכרעה גורלית בנוגע להסכם עם איראן שטרם הושלם. הנשיא הציב דרישות נוקשות לפירוק הגרעין האיראני ופתיחת מצר הורמוז, בעוד בטהרן מדווחים כי ההסכם בשלבי אישור אחרונים, אך הצדדים עדיין חלוקים על סוגיות מרכזיות (חדשות)
בעוד נתניהו שואף להמשיך את המערכה, טראמפ פונה לנתיב הדיפלומטי • בכירים רפובליקנים כדוגמת פומפאו וקרוז תוקפים באופן חריג: "תשלום למשמרות המהפכה" | איראן: לא נחזור למצב הקודם במצר הורמוז | בישראל לא ממש מרוצים מההסכם (בעולם)
ראש ממשלת איטליה ג׳ורג׳ה מלוני הודיעה כי החליטה להשעות את החידוש האוטומטי של הסכם ההגנה עם ישראל | בהתייחס לסכסוך בין טראמפ לאפיפיור הוסיפה מלוני כי "הבעתי ואני מביעה את הסולידריות שלי עם האפיפיור" (בעולם)
נשיא סומלילנד ציין כי הוא מצפה להגיע בקרוב להסכם סחר בין ישראל לסומלילנד | לדבריו, המדינה עשירה מאוד במשאבים | הנשיא גם סיפר כי הוא קיבל הזמנה מראש הממשלה בנימין נתניהו והוא עתיד לבקר בישראל בקרוב (בעולם)
גורמים המעורים בתהליכים במזרח התיכון חשפו לסוכנות רויטרס כי וושינגטון מתכננת להציב כוח אמריקאי בבסיס אווירי סמוך לבירה הסורית, כחלק מהסדר לפירוז הדרום הסורי | טראמפ צפוי לארח את נשיא סוריה בבית הלבן בפגישה היסטורית (בעולם, מדיני)
רגע לפני טיסת עשרות אלפי חסידי ברסלב לאומן, נראה כי משבר הטיסות מאחורינו כאשר בישראל צפויים לחתום כבר בקרוב עם רומניה, על מעבר החסידים במדינה | הדרישות של רומניה: העברת נתונים על פרטי הטיסות מישראל למדינה, הצבת מתורגמנים, וסדרנים בשדות התעופה (חדשות)