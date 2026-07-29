האם ישראל בדרך לפתרון בצפון? מסתמן שהפגישה הבאה בין הבכירים הישראלים ללבנונים תתקיים כבר במהלך החודש הקרוב | גורם ישראלי התייחס למפגש המשותף אמש: "אנחנו מוכנים לצעוד עם ממשלת לבנון , אבל היא צריכה לטפל בחיזבאללה" (מדיני)
בכירים בממשל ארה"ב מפעילים לחץ כבד על ישראל, במטרה להימנע מהסלמה בלבנון |בממשל הלבנוני הודו כי הכנסת הגורם אזרחי לוועדת הפיקוח נעשתה שלא ברצונם - ולאחר לחץ כבד מצד ארה"ב | גורם ישראלי המכיר את הפרטים הוסיף וטען כי "בתהליך קבלת ההחלטות - הפקטור האמריקני משמעותי מאוד" (מדיני)
בצה"ל מבצעים הערכות מצב, מעלים כוננות ומגבים את מערך ההגנה האווירית, כשעל הפרק עומדות מספר אפשרויות בתגובה לחיסול אתמול של מספר 2 בחיזבאללה ורמטכ"ל הארגון, הייתם עלי טבטבאי | במקביל, בצה"ל נערכים גם לצאת לפעולה יזומה קצרה בלבנון כדי להרתיע את חיזבאללה ולפגוע ביכולותיו (חדשות)
ראש הממשלה נתניהו מוסר הצהרה מיוחדת לציבור בה וא מתייחס לחיסול רמטכ"ל חיזבאללה: תהליך ההסלמה בצפון: צה"ל וחיזבאללה ממשיכים בהיערכות ובתקיפות הדדיות על רקע ההצהרות של הרמטכ"ל זמיר כי צה"ל ימנע מהארגון להתעצם מחדש (מדיני פוליטי)
תושבי טיבא וטיר דבא בדרום לבנון קיבלו הודעה מיידית מצה"ל להתפנות מהאזור. ההתרעה מגיעה לאחר תקיפה ממוקדת של חיל האוויר נגד תשתית טרור של חיזבאללה בצור | קצינים הבהירו: "מדובר בהמשך קו האכיפה הרציף למניעת שיקום חיזבאללה – אין הסלמה במצב" (צבא)
כ-15 רקטות בשלבי הכנה אותרו הלילה באזור רמאללה והושמדו | האמל"ח נמצא במסגרת חקירת החוליה שנתפסה לאחר שעסקה בייצור רקטות שהיו מיועדות לשיגור בשטחי יהודה ושומרון | בפשיטה הלילה בביתוניא אותרו 8 רקטות שהכילו חומר נפץ ו-7 נוספות ריקות, בנוסף למטענים, חומרי נפץ ורובי M-16 (צבא)
היום בתכנית 'דבר ראשון': הותר לפרסום כואב, כמה חרדים התגייסו במחזור האחרון ולהיכן, מי פיצץ את משט החופש של פעילת האקלים, אושיית הרשת חושף את המוסלמי שרוצה לרצוח נשים וילדים, כך נראה רובוט אנושי שמשתגע, הדרך הפשוטה לנטרל את מי שלא עוצר במעבר חציה | וגם: אשליה אופטית שתפוצץ לכם את הראש - והתחקיר הצהלי שצריך להדליק את כל האזעקות בעיר החרדית (דבר ראשון)
אחרי מאות שיגורים לצפון ולמרכז, בצה"ל החלו להגיב באש תופת כלפי יעדי חיזבאללה בביירות | דובר צה"ל בערבית אל"מ אדרעי התייחס למשוואה של חיזבאללה והבטיח: "כל מי שחושב שהוא בעמדה שמאפשרת לו להכתיב משוואות - יבין; היום, ובלילה הזה במיוחד" | הרשויות בצפון הודיעו על הגבלת הלימודים (חדשות)
חיזבאללה שיגר בחג מאות רקטות לעבר יישובי צפון הגליל בתגובה לחיסול בכיר בתקיפת חיל האוויר | שריפת ענק פרצה ביער ביריה ליד צפת | אזעקות גם בעוטף עזה | נתניהו כינס את ראשי מערכת הביטחון להערכת מצב בעקבות ההתפתחויות (חדשות)