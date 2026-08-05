המועמד הפרוגרסיבי האנטי-ישראלי מוביל על היילי סטיבנס הפרו-ישראלית | למרות שהתוצאות הסופיות טרם התקבלו, NBC כבר הכריזה עליו כמנצח | מבחן מכריע לכיוון אליו צועדת המפלגה הדמוקרטית, חודשים לפני בחירות האמצע בקונגרס שיכריעו את עתיד היחסים שבין ארצות הברית לישראל (בעולם)
דרמה התחוללה אתמול בועדת הסנאט כאשר ד"ר אנתוני פאוצ'י, לשעבר ראש המכון הלאומי לאלרגיה ומחלות זיהומיות תחת הנשיא ביידן חזר על משפט יותר מ-100 פעמים | על שאלת צבע העניבה אותה לבש ענה פאוצ'י:"בעצת עורך דין, אני מסרב בכבוד רב לענות על סמך זכויותיי על פי התיקון החמישי לחוקה" (בעולם)
השימוע הרשמי שנערך היום באולם הסנאט הפך לאירוע ביזארי במיוחד, כאשר המחוקקים ומזכיר המדינה בעצמו החלו לדון בנעליים של המזכיר, אותם העניק לו נשיא ארה"ב בכבודו ובעצמו | "הן גדולות עליך", אמרה הסנאטורית למזכיר המדינה ההמום (בעולם)
מזכיר הצי האמריקני חשף בסנאט: ארה"ב הקפיאה זמנית מכירת נשק לטייוואן כדי להבטיח מוכנות למבצע באיראן • העדות הגיעה ימים לאחר ביקור טראמפ בסין, שם הזהיר שי ג'ינפינג מפני התנגשות צבאית | האם יש עסקה סמויה? (בעולם)
הסנאטור הרפובליקני המכהן ביל קאסידי הפסיד בבחירות המקדימות במדינת לואיזיאנה ולא יוכל להתמודד על כהונה נוספת בסנאט של ארצות הברית | ההפסד הצורב, הראשון במפלגה מאז 2012 הגיע לאחר שהנשיא ניהלו קמפיין נגדו (חדשות)
טראמפ קרא בפוסט שפרסם לרפובליקנים בסנאט "לחסל את הפיליבסטר", במטרה להעביר חוק שעשוי להציל את הרפובליקנים בבחירות האמצע | "אני לא חושב שצריך לעשות שום עסקה עם הדמוקרטים הקיצוניים וההרסניים עד שהם יצביעו עם הרפובליקנים ויעבירו את החוק", ציין הנשיא (בעולם)
הסנאט חסם שוב ניסיון לעצירת הלחימה באיראן ללא אישור הקונגרס | התנגדות הרפובליקנים מנעה בפעם השלישית את אישור ההחלטה לסיום "מבצע זעם אפי" המתנהל זה חודש, בעוד הדמוקרטים מאשימים את הממשל בהסתרת פרטי המערכה (חדשות)
אמש, תקרית חריגה התרחשה באחד האולמות של הסנאט, כאשר יוצא צבא של המארינס התפרע במקום נגד המלחמה האמריקנית נגד איראן | הווטרן שבר את ידו כאשר ניסו להוציאו בכוח, לאחר שאמר שארה"ב מנהלת את המלחמה של ישראל | כמה תמונות שפרסם הוכיחו מי הוא (חדשות)
הרפובליקנים בסנאט הצליחו לבלום ניסיון דו־מפלגתי לצמצם את סמכויות המלחמה של טראמפ, לאחר ששני סנאטורים רפובליקנים מרכזיים חזרו בהם מעמדתם | הסנאטורים המורדים עוררו בתחילה ביקורת חריפה מצד הנשיא טראמפ, שדרש כי הם “לא ייבחרו שוב לעולם” (בעולם)
היסטוריה בנאס"א: היזם והאסטרונאוט הפרטי ג'ארד אייזקמן (42) אושר הלילה בסנאט ברוב של 67 מול 30. המנהל ה-15 של הסוכנות נכנס לתפקיד בשיאה של סערה תקציבית, כשהוא נחוש להחזיר את ארה"ב לירח עד 2028 ולבלום את השאיפות של בייג'ינג (בעולם)
רשת הלוויין Starlink, שפותחה על ידי SpaceX, הפכה לכלי חיוני עבור ארגוני פשיעה בדרום־מזרח אסיה המבצעים הונאות מקוונות בהיקפים עצומים | תחקירים ועדויות מהשטח חושפים כיצד נעשה שימוש בטכנולוגיה המתקדמת כדי לעקוף חסימות ולהפעיל מחנות הונאה משוכללים הפוגעים באזרחים אמריקאים | הסנאט דורש תשובות ברורות ממנכ"ל החברה, אילון מאסק, ומאיים בצעדים רגולטוריים במקרה של מחדל (בעולם)