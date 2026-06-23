רכב הסעות שקע בבולען של שני מטרים שנפער ברחוב חגי בבני ברק • הנהג התקשר לעירייה ולמשטרה אך טוען שאיש לא הגיע לעזור | לאחר פניית כיכר השבת צוותים מהעיריה הגיעו לחלץ את הנהג מהבולען וגידרו את המקום (בני ברק)
מאבקים רבים נעשו על בית הספר 'עמל' בקריית יובל בירושלים אך לאחר ניצחון מזהיר של העירייה התושבים והרבנים חוששים כי היא אינה מתכוונת לתקצב את ההסעות למקום המרוחק | רבני השכונה הודיעו כי אם העניין לא יסודר הלימודים יושבתו | כל הפרטים (חרדים)
משרד החינוך ביצע תיקון מערכתי בנהליו באופן שיחייב את הרשויות המקומיות לממן את ההסעות בחינוך המיוחד במוסדות המוכש"ר שיצאו לימי חופשה בבין הזמנים במקום ימי חופשה במוסדות החינוך המיוחד על פי לוח השנה הממלכתי (חדשו)