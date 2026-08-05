בלשי היחידה המרכזית של מחוז תל אביב, בשיתוף יל"פ איילון ושירות הביטחון הכללי, עצרו תושב רמת גן בשנות ה-40 לחייו, החשוד כי ניפץ באמצעות אבנים את זגוגית הכניסה למשרדי חדשות ערוץ 12 בתל אביב והותיר במקום מכתב איומים שכוון כלפי אישי ציבור ואנשי תקשורת. מעצרו של החשוד מתבצע בתום חקירה מאומצת שהייתה תחת צו איסור פרסום והובילה לאיתורו וללכידתו (בארץ)
מבצע מעצרים ממוקד הוביל ללכידתם של שני חשודים, בהם רוקח ואדם המציג עצמו כמשורר ומומחה למתמטיקה ולחקלאות, שניהלו מערכות הסתה ענפות ברשתות החברתיות | השניים, שהפיצו דברי שבח לארגוני טרור, תמיכה במעשי מרצחים ואף איומים מרומזים בירי פצצות לעבר העיר דימונה - נעצרו לאחר פעילות ניטור קפדנית, נחקרו ונכלאו (ברשת)
לאחר שיו"ר יהדות התורה דרש מהמפכ"ל לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש עיריית ערד לשעבר, שקרא ל"אינתיפאדה עירונית" נגד המגזר – אגף החקירות והמודיעין של המשטרה מעדכן במכתב רשמי: הדברים הועברו לבדיקת גורמי המקצוע בחשד להסתה (חרדים)
סערה ציבורית לאחר שעורך "מצב הרוח", חגי הוברמן, קרא לשבור את עצמות החרדים באלות. בשיחה עם עיתונאים הבהיר כי לשיטתו מדובר ב"אויבי המדינה" איתם אין לו שום דבר משותף | ברחוב החרדי מזועזעים מההסתה החמורה ודורשים בירור מידי | המשטרה פתחה בבדיקה (חרדים)
חשבה שתוכל להמשיך להשחיר את פניה של המדינה מבפנים, והופתעה לגלות שחוקי המשחק השתנו: העיתונאית הצרפתייה הבכירה שהצדיקה את טבח השבעה באוקטובר נחתה הבוקר בנתב"ג כדי להסדיר אשרת עבודה – ומצאה את עצמה מובלת בבושת פנים (בארץ)
כתב אישום הוגש נגד תושב רמלה בגין הסתה לאלימות כלפי יו"ר מפלגת הדמוקרטים | הרקע: פוסט בפייסבוק שבו כתב כי גולן הוא "חמאסניק" וכי הוא "צריך כדור בראש". בפרקליטות מדגישים כי קיים חשש ממשי שהפרסום יוביל למעשי אלימות (משפט)
סרטון אחד של "הכנסת כלה" הפך בתוך שעות למראה חדה של הקרע הישראלי | בין זיכרון הנופלים לשאלות על גיוס, הזדהות ושייכות, הרשת שוב בחרה להשמיד כל סממן של תרבות דיון נטולת אמוציות | אבל בחלוף הסופה: האם לחברה הישראלית עוד מותר לשאול שאלות בלי להיחשב לאויב אנטישמי עוקר דת? | האומץ להשיב (מגזין כיכר)