112,638 מתפקדים יצביעו בפריימריז הדיגיטליים של מפלגת "הדמוקרטים". בעוד צמרת המפלגה נראית מובטחת, מתח שיא נרשם בקרב על המקומות הריאליים, כשדמויות מפתח מהמחאה נגד הממשלה מתמודדות ראש בראש מול וותיקי המפלגה (פוליטי מדיני)
מי שכיהן בעבר כסגן הרמטכ"ל, האלוף במיל. יאיר גולן, נבחר ברוב של יותר מ 95% מהקולות לכהן בתפקיד יו"ר מפלגת העבודה במקומה של חה"כ מרב מיכאלי שפרשה מתפקידה | גולן שכיהן בעבר כחה"כ במרצ קרא להקים מחנה ליברלי מאוחד שיחליף את השלטון (פוליטי)
הפיגוע המשולב בירושלים והחשש מגל פיגועי מטענים; מינוי בן גביר לשר לביטחון פנים; חזרתו הצפויה של אריה דרעי לשולחן הממשלה; הטעות של מירב מיכאלי שהובילה את מרצ למתחת אחוז החסימה והחשש שלו מהממשלה החדשה • שר התפוצות נחמן שי בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' (חדשות, פוליטי)
הסקרים המנבאים התחזקות לימין; הסירוב להתאחד עם מרצ; ההתנגדות לבנימין נתניהו והחשש מבן גביר; סערת חילולי השבת; רפורמת 'דרך שווה', טענות החרדים והיחסים עם משה גפני • שרת החתבורה, מרב מיכאלי, בריאיון מיוחד לישי כהן (פוליטי)
הניצחון המפתיע בפריימריז של מפלגת 'העבודה'; הסירוב לעסוק בממשלה הנשענת על 'המשותפת'; ההתנגדות לחביור עם מרצ; הביקורת על ליברמן והרצון לשתף פעולה עם החרדים • ח"כ נעמה לזימי בריאין לישי כהן כהן באולפן הבחירות (פוליטי)