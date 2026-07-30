בהפתעה מוחלטת נהרו אמש בחצות הלילה למרכז תל אביב, כמאתיים חסידי גור, במטרה להפגין מול ביתה של היועמ"שית, וזאת שעה קצרה אחרי העצרת הסוערת מול כלא 10 בהשתתפות האדמו"ר מגור | החסידים אמרו סליחות בטליתות, הניפו שלטים וזעקו על מעצר תלמיד הישיבה | צפו בתיעודים (חרדים)
בתגובה רשמית שהגישה, תוקפת היועמ"שית בחריפות את התערבותו של בן גביר בעקבות הפגנה בבני ברק במהלכה נזרקו רימוני הלם על מפגינים | מציגה מסמכים המראים כי בן גביר דרש מהמפכ"ל לבחון את פיטורי הקצין האחראי - וטוענת כי מדובר באכיפה בררנית ובהעברת "מסר בעייתי לשוטרים" שפוגע קשות בשיקול דעתם המקצועי ומפלה בין הפגנות מגזרים שונים (חרדים)
פריצת דרך במאבק הגיוס: לאחר התייעצויות חירום של עסקני החסידות בעקבות מעצרם של אברך ובחור, האדמו"ר מצאנז יקטע את שהותו בקיסריה ויגיע מחר בערב בראש אלפי חסידיו לשערי הכלא | מדובר בחבר מועצת גדולי התורה השני שמגיע לשטח | כל הפרטים (חסידים)
מפגינים נגד עבודות הרכבת הקלה חסמו הלילה את תוואי הקו באזור שדרות בר לב, ובהמשך נמשכה המחאה ברחוב בר אילן • פעילות הרכבת שובשה למשך כשעה והמשטרה פעלה לפינוי המפגינים • ברקע: הנזק הכבד שנגרם לפרויקט בעקבות המחאות המתמשכות וההערכות להפסדים של מאות מיליוני שקלים (חרדים)
צעירים חרדים חסמו הערב את מסילת הרכבת הקלה באזור חיים בר לב ושבטי ישראל בירושלים, במחאה נגד גיוס בני הישיבות | בעקבות המחאה ובהנחיית המשטרה, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות גבעת התחמושת והעירייה, והרכבת הקלה פעלה במתכונת חלקית | כעבור כחצי שעה פונו המסילות ותנועת הרכבת הקלה שבה לפעול כסדרה | צפו בתיעוד (חרדים)
עליית מדרגה במחאה: בהוראתו הישירה של האדמו"ר מויז'ניץ, מאות אברכים ובני תורה יצאו מחר למחאת ענק מול דמות בכירה במערכת המשפטית, תחת הכותרת "זעקת התורה" בעקבות הפגיעה בעולם התורה ומעצר הלומדים | בצעד חריג, האברכים יגיעו מצוידים בגמרות וסטנדרים ויקימו בית מדרש פועם דווקא מול דמות בכירה מאוד במערכת המשפטית | 'כיכר השבת' עם כל הפרטים על המאבק החדש של החסידות (חסידים, בארץ)
כתב אישום חמור הוגש נגד שלושה תושבי ירושלים, בהם מאבטח חמוש, בעקבות אירוע חריג שבו הושלכו אבנים מגג בית מלון בעיר לעבר מפגינים וכלי רכב | חקירת המשטרה שילבה תיעודים קשים מהרשתות החברתיות, בהם נראים החשודים כשהם מנפצים סלעים ומיידים את השברים לעבר ההמון, בעוד המאבטח שתפקידו לשמור על הסדר מאפשר את המעשה ועומד מן הצד (חדשות)
פעילי 'אימהות בחזית' הגיעו לרחוב כהנמן לחסום את העיר בני ברק, בתגובת נגד לחסימת כבישי הארץ במחאת הרכבים השבוע ובקריאה לגיוס לומדי התורה • תושבים התעמתו עם המפגינים: "נמות ולא נתגייס" • בודדים בלבד נענו לקריאת ארגוני השמאל להשתתף במחאה המפריעה לסדר יומם של התושבים (אקטואליה)
שעות לפני השקת שיירות הענק לכלא 10: פעיל ה'פלג' יחזקאל דרוטמן, שנעצר בשבוע שעבר בחשד לתקיפת בלשית בחסימות בכביש גהה, שוחרר אמש לביתו • החברים הגיעו לחגוג עם מגשי פירות, והפעיל החברתי משה כהן פתח במונולוג חסר תקדים ומצמרר: "לא מפחדים מהציונים, מוכנים שירו בנו 24 שעות ביממה" | צפו בתיעוד (חרדים)
השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שיגר מכתב למפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי, בעקבות האירועים החריגים שתועדו במהלך המחאה בכביש 4 בבני ברק | במכתבו הוא מציין כי הוא בוחן את הרחקת השוטרים המעורבים - בהם מפקד התחנה - מהמשטרה (חדשות)