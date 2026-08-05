עימותים בהפגנות נגד הגיוס הסוערות שהפכו להפרות סדר אלימות וקרבות רחוב קשים בירושלים ובבית שמש. המפגינים חסמו צירי תנועה מרכזיים, השביתו לחלוטין את פעילות הרכבת הקלה, והובילו לעימותים חזיתיים מול כוחות משטרה ויס"מ גדולים (חרדים)
יהודה גליקמן נוקב באולפן: האם הרחוב החרדי שמצטייר כפיקח, כואב ומודע למתרחש – ימשיך לקנות את מצגי השווא של נבחריו? | הקדיולוג הבכיר פרופסור יהודה אדלר מסביר מה קרה לסנטור שמת מדום לב ומה הסיכוי שזה יקרה לנו | סערת המעצר באשדוד וההשפעה של קו צבע שחור לאנרכיה ברחובות (דבר ראשון)
הקרב על בית הקפה "בסמטה" שנפתח בשבת הידרדר למהומות אלימות ברחוב הנביאים. מפגינים חסמו צירים, שוטרים הותקפו, וקטין נעצר. המתיחות בין חרדים לחילונים מגיעה לשיאים חדשים ומאיימת להצית את העיר כולה בשבועות הקרובים (חדשות חרדים)
פרסום ראשון: ראש עיריית כפר יונה דורש מהשרים כ”ץ ובן גביר להעביר את כלא 10 מהעיר: “אין הצדקה שאלפי תושבים ישלמו את המחיר” | בהתאם להוראת היועמ"שית בעבר לפיה מחאה אפקטיבית כוללת בהכרח הפרת סדר, נראה כי לתושבים נמאס מהמצב שנגרם בעקבות מעצרי החרדים (חדשות)
ימים של טלטלה פוליטית וביטחונית ניצבים בפתח, כשמפת השמים מצביעה על נקודת התפתחות ציבורית משמעותית. האם פנינו להסלמה פנימית או לשינוי מפתיע? ניתוח הדרמות הגדולות הממתינות לנו ממש מעבר לפינה, בראי האסטרולוגיה היהודית וההשגחה הפרטית (מיסטיקה)
איש אגודת ישראל על ההכנות האחרונות למחאת הרכבים ולמה הליטאים לא משתתפים| נתנאל אייזק על מחאה אלימה אפקטיבית | הכתב הצבאי שי לוי (mako), בביקורת קשה על הסתרת האמת של הבוץ הלבנוני | כתבה מיוחדת על כל המחאות הגדולות ביותר בתולדות המדינה והציבור החרדי (דבר ראשון)
בעוד בצפון הארץ נרשם לילה מתוח, ב'פלג הקנאים' קיימו עצרות תפילה המוניות ב-13 מוקדים בארץ, ביום בו נשרפו כ' קרונות ספרים, נגד גזירת הגיוס • לאחר אמירת י"ג מידות ותקיעת שופרות – הרוחות סערו בבירה: מכת"זיות, רימוני הלם ושני עצורים | צפו בתיעודים (חרדים)
בשל האלימות הקשה כנגד מפגינים חרדים והראיה הברורה ל'אכיפה סלקטיבית' מצד המשטרה, ח"כ מקלב יוזם הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לחקור את אלימות המשטרה בהפגנות צפויה לעלות לדיון • יהדות התורה מבינה שש"ס לא תתמוך בהקמת הוועדה, אך במקביל הם מנסים לרתום את האופוזציה (חרדים)
סערה ציבורית לאחר שעורך "מצב הרוח", חגי הוברמן, קרא לשבור את עצמות החרדים באלות. בשיחה עם עיתונאים הבהיר כי לשיטתו מדובר ב"אויבי המדינה" איתם אין לו שום דבר משותף | ברחוב החרדי מזועזעים מההסתה החמורה ודורשים בירור מידי | המשטרה פתחה בבדיקה (חרדים)
אחרי שעות של חסימה במהלכם נחסמו כביש 4, כביש 6 וכביש 444 סמוך לאלעד, וכן בדרום - המוחים קיבלו הוראת "ויחזור לתלמודו" והתפזרו | המפגינים חסמו גם את המסילה בתחנת ת"א ההגנה, ומקטע הרכבת בין התחנה לבין לוד נסגר | במהלך ההפגנה דווח על דריסה בגנות, בכביש גהה נדרס הולך רגל ופונה במצב בינוני | כל העדכונים (חרדים)