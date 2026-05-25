ענני גז סמיכים וכדורי גומי הפכו את מטה האופוזיציה המרכזית בטורקיה לשדה קרב עקוב ממתח בשירות השלטון | הפשיטה המשטרתית הברוטלית היא שיאו של משבר פוליטי חריף המאיים לרסק את רצון הבוחר ואת המפלגה שהקים מייסד המדינה (חדשות בעולם)
עודד עילם, לשעבר ראש חטיבת הפח״ע במוסד, דוחה את ההערכות לקריסה מיידית של המשטר האיראני • "אין מצב שבו מוציאים המונים לרחובות מבחוץ, זה פייק מוחלט" | הערכה: טראמפ עשוי לסגור עניין תוך שבועיים (צבא וביטחון)
האופוזיציה באיראן מדווחת הלילה כי ההערכות השמרניות ביותר מצביעות על כך שלפחות 2,000 מפגינים נהרגו בהפגנות הדרמטיות של היומיים האחרונים | הנשיא טראמפ תודרך על יעדים חדשים לתקיפות צבאיות באיראן והוא שוקל זאת ברצינות | תיעוד עצוב וראשון של קורבנות המשטר בבית חולים באיראן (חדשות, בעולם)
בגינאה‑ביסאו מונה היום מייג'ור‑גנרל הורטה אינטה‑א לכהונתו כנשיא מעבר, יום לאחר שחיילים הפילו את ההנהגה האזרחית לפני שהתוצאות של הבחירות התפרסמו | הגנרל הופיע בפומבי כראש המדינה בטקס ששודר בטלוויזיה הממלכתית, בלבוש מדים ולצד בכירים צבאיים (בעולם)
ירי פרץ באזור מטה ועדת הבחירות של מדינת גינאה־ביסאו, יממה לפני פרסום התוצאות הראשוניות | הירי נמשך כשעה ונפסק כשכוחות צבא כבדים נפרסו סביב ארמון הנשיאות | על פי הדיווחים, כוחות הצבא הודיעו רשמית שהם השתלטו על המדינה. הנשיא אומארו סיסוקו נלקח למעצר (בעולם)
בעוד צו מעצר הוצא לפני מספר ימים על ידי בית המשפט כנגד הנשיא המודח יון סאוק יול, מתברר כי המשטרה אינה מצליחה לקיים את המעצר בגלל התנגדות של השירות החשאי של הנשיא, שחוסם את המשטרה באופן פיזי מלגשת לנשיא (חדשות, בעולם)
האופוזיציה נכשלה אמש בהדחת הנשיא יון סוק יאול, לאחר שלא הצליחה להשיג רוב למהלך | מנהיג המפלגה התחייב שהנשיא יפרוש לבסוף מתפקידו, מרצונו | מפלגתו של הנשיא החרימה את ההצבעה למרות הביקורת כנגד הנשיא (חדשות, בעולם)
המורדים הצליחו לכבוש את חומס ולפנות בוקר נכנסו לדמשק הבירה והכריזו על הפלת המשטר | דיווח: אסד נמלט למקום לא ידוע | צבא סוריה הודיע לקציניו על נפילת המשטר | ראש ממשלת סוריה פרסם הודעה שתמו ימי משטר אסד ונלקח מביתו על ידי המורדים | בישראל עוקבים בדריכות ומתגברים כוחות בגבול (עולם)
לפי הדיווח באתר הצרפתי "ליברסיון" נשיא רוסיה ומנהיג המרד יבגני פריגוז'ין, מפקד כח וגנר, נפגשו מספר ימים לאחר המרד שכשל | היום, הקרמלין מודה באופן רשמי: הפגישה אכן התקיימה | כל הפרטים על המפגש הסודי (בעולם)
באמצע שנת 2015 הימין הרדיקלי בפולין הצליח לעלות לשלטון בפרלמנט וכן לקטוף את הנשיאות, אך השינויים שהם הובילו, פגעו בעיקר בדמוקרטיה של פולין ובעולם טענו שמדובר ב"הפיכה" | הבחירות לפרלמנט הפולני מעבר לפינה, האם פולין תבחר בשינוי? (בעולם)