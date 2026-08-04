בעוד וושינגטון סוערת סביב דיוני התקציב, ענקית הביטחון לוקהיד מרטין מבהירה חד-משמעית כי קצב ייצור החמקנים נותר אדיר | נתונים רשמיים חדשים חושפים אלפי כלים שסופקו בהצלחה וצבר הזמנות עצום המבטיח פעילות מבצעית מלאה לאורך שנים הבאות (תקיפה והגנה)
בעקבות מבוי סתום אסטרטגי במערכה מול טהראן וכשלון הסנקציות והתקיפות האוויריות, חשפה רשת CNN כי פיקוד המרכז של ארה"ב שיגר פנייה חשאית וחריגה לקבוצת אנליסטים בדרישה דחופה למצוא דרכים יצירתיות ולא קונבנציונליות להפעיל לחץ ולהעניש את המשטר (מדיני)
לקראת עימות אפשרי, ארצות הברית העבירה בדחיפות למזרח התיכון מטוסי קרב מתקדמים המותאמים באופן בלעדי להשמדת מערכי מכם וסוללות הגנה אווירית, זאת במטרה לפרוץ נתיב חדירה אווירי עמוק ולהבטיח את חופש השיט המלא במצרי הורמוז המתוחים (בעולם)
בעוד המערכת הפוליטית בוושינגטון סוערת סביב חרדותיו של דונלד טראמפ, ישראל מסמנת נתיב עצמאי | יהודה גליקמן צולל אל תוכנית השיקום הלאומית, מנתח את הריקושטים הכלכליים ומשיב על השאלה שמטרידה כל משפחה: כמה המלחמה הזו תעלה לכיס של כולנו?! (מדיני, כלכלה)
חשד לאירוע חומרים מסוכנים בפנטגון, מטה משרד ההגנה האמריקני | דווח כי הוטל סגר בכמה קומות של המבנה הנרחב, אחד ממבני המשרדים הגדולים ביותר בעולם, בעוד עובדים מקומות אחרות נדרשו להתפנות | דווח כי "שוטרים שם עטו מסכות גז ולבשו ציוד הגנה כימי" (בעולם)
מסמכים חסויים של הפנטגון שנחשפו לאחרונה חושפים מציאות מטלטלת: ניסויים סודיים שהפכו חרקים פשוטים לנשק ביולוגי אסטרטגי | כיצד "פרויקט בלוות'ר" תכנן להשתמש בנחילי יתושים כדי להכניע צבאות ואוכלוסיות שלמות? (חדשות בעולם)
ארצות הברית מחריפה את המאבק הכלכלי נגד בייג'ינג ומצרפת את ענקיות הטכנולוגיה והרכב לרשימת החברות המסייעות לצבא הסיני | הצעד הדרמטי חוסם חוזים ביטחוניים ומעורר זעם בסין, שבועות ספורים לאחר פסגת טראמפ-שי (חדשות בעולם)
פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מאשר כי נתוני מיקום מסחריים משמשים אויבים לפגיעה בחיילים באזורי לחימה | חברי קונגרס דורשים מהפנטגון לחסום שיתוף מיקום במכשירים ולהסיר את דפדפן כרום של גוגל | חברת גוגל מתגוננת ומציינת כי הדפדפן מאובטח וכי היא תומכת בהגבלת סוחרי נתונים (חדשות)
מזכיר הצי האמריקני חשף בסנאט: ארה"ב הקפיאה זמנית מכירת נשק לטייוואן כדי להבטיח מוכנות למבצע באיראן • העדות הגיעה ימים לאחר ביקור טראמפ בסין, שם הזהיר שי ג'ינפינג מפני התנגשות צבאית | האם יש עסקה סמויה? (בעולם)
סרטון אינפרה אדום מסווג שהוסתר במשך שנים מציג מטוס F16 אמריקאי נועל על עצם בלתי מזוהה בצורת "יהלום" ומשמיד אותו באוויר | לצד התיעוד הדרמטי, הפנטגון פרסם מאות קבצים חדשים על מפגשים מסתוריים בשמי העולם (חדשות בעולם)
המודיעין האמריקני חושף: קובה רכשה מרוסיה ומאיראן למעלה מ-300 כלי טיס בלתי מאוישים • ההנהגה בהוואנה בחנה תוכניות תקיפה נגד בסיס גואנטנמו וכלי שיט אמריקניים | ראש ה-CIA הגיע לביקור חירום והעביר אזהרה קשיחה (בעולם)