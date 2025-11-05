חברת אורביט הישראלית תירכש בידי תאגיד ההגנה האמריקאי Kratos תמורת 356 מיליון דולר – פרמיה של 21% על מחיר השוק. העסקה צפויה להיסגר בתוך ארבעה חודשים, בכפוף לאישורי רגולציה. מנכ"ל החברה: "מהלך היסטורי שיפתח לנו את השוק האמריקאי" (טכנולוגיה)
הסיטואציה המתסכלת של להיתקע בצד הדרך מוכרת לכולנו. לפעמים זה מסתיים בהחלפת גלגל, אבל לעיתים קרובות הרכב מושבת ואין מנוס משירותי גרירה. אז איך משלבים את השירות הייחודי עם הביטוח, כמה זמן לוקח לגרר להגיע והיכן הכי משתלם לבצע את העסקה?
גלי החום הקיצוניים בישראל נושאים עמם לא רק טמפרטורות לוהטות, אלא גם סיכונים מוגברים לדירה ותכולתה: קצרים חשמליים, עומס על מערכות קירור, פיצוץ בצנרת ועוד – הם רק חלק מהתרחישים האפשריים. אז איך ביטוח דירה יכול לעזור לכם להתמודד עם נזקים אפשריים לדירה בקיץ, ומה אפשר לעשות כדי למנוע אותם מלכתחילה? (כלכלה)
המנכ"ל הבכיר שלאחרונה קרן השקעות גדולה מאבו דאבי רכשה רבע מהמניות של חברת הביטוח בראשה הוא עומד, מסביר כי הוא לא רואה שום שינוי כלכלי מצד משקיעים ביחס לישראל - וזאת בניגוד לטענות אחרות שעלו (חדשות כלכלה)
בית המשפט אישר באחרונה ניהול תביעה ייצוגית כנגד החברות הפניקס, הראל, כלל, מנורה ומגדל. השופט השתכנע כי יש בסיס לטענה לפיה במקרים מסוימים המבטחות גובות תשלום בשם "תת שנתיות" תוך חריגה מהוראות המפקח על הביטוח (משפט)
בית המשפט המחוזי בת"א קיבל באופן חלקי את ערעורה של חברת הביטוח "הפניקס" כנגד עובד מאפייה שנפגע בתאונת דרכים – וקבע כי תשלם לו פחות 400 אלף שקל ממה שחייב אותה בית משפט השלום. בסך הכל, הפיצוי לנפגע יעמוד על כ-1.1 מיליון שקל (משפט)
ב-2014 נהג משאית פרק ממנה סחורה היישר אל גג רכב שכור שחנה בסמוך. כשנהג הרכב חזר הוא נדהם לגלות את גג מכוניתו שקוע וארבעה שקים מונחים עליו. נהג המשאית הגיב ב"זה שום דבר" והכה את הגג מבפנים, אך רק החמיר את המצב. מבטחת המשאית "הפניקס" תפצה (משפט)
הנהג נקלע לתאונת דרכים שהרסה את רכבו היוקרתי, ותבע פיצויים מחברת הביטוח שלו. "הפניקס" סירבה לשלם, בטענה שהיה בשלילה. בית המשפט התרשם שהנהג לא ידע שרישיונו נשלל, וחייב את "הפניקס" לשלם לו כ-300,000 שקל (משפט)
מנהלת כספים בחברת "הפניקס גמל" פוטרה בשנת 2009, כשהייתה בחופשת הלידה, ותבעה פיצויים. שופטת ביה"ד לעבודה בתל אביב קבעה: הפיטורים היו ענייניים וכל השכר שולם. השופטת אף קיבלה את תביעתה הנגדית של החברה וחייבה את העובדת להחזיר הלוואה (משפט)
לאחר שרכב פגע בחלון הראווה של חנות בגדים, קיבלה הבעלים פיצויים מחברת הביטוח שלה וגם מחברת הביטוח של הרכב הפוגע. לאחרונה, בימ"ש השלום בתל אביב דחה את עמדת הפניקס וקבע שלא מדובר בפיצוי כפול, אולם קיבל חלקית את תביעתה.