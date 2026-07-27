אחרי שנים רבות בהן חרדים נתקלו באטימות וחוסר רגישות במוסדות אקדמאים ונדרשו ללמוד בלי הפרדה במסגרת לימודים לתארים מתקדמים - עברה היום בועדת השרים לחקיקה הצעת החוק שיזמה חה"כ לימור סון הר מלך שתאפשר ללמוד בהפרדה מלאה גם לימודי תואר שני ושאר לימודים מתקדמים באקדמיה | מדובר במהפכה שעשויה להשפיע על סטודנטים רבים (בארץ)
אירוע להקרנת סרט לנשים ונערות חרדיות במינהל קהילתי גנים בירושלים, פוצץ על-ידי גברים חילונים, שבצעד פרובוקטיבי ותוך כפיה חילונית - נכנסו לאולם והתיישבו בין הנשים החרדיות | התיעוד מהפרובוקציה עורר סערה ברשת ומאות גולשים הגיבו בזעזוע: "אנשים רעים שגיבורים על ילדות קטנות ונערות" (אקטואליה)
השרה עידית סילמן יוצאת בפיילוט לרחצה נפרדת בשני מעיינות, ומי שתומך בכך הוא השייח' המוסלמי עבאס זכור שאומר ל'כיכר השבת' כי 50% מהמוסלמים מעוניינים בכך, בחזונו הוא רואה רחצה משותפת מוסלמים חרדים ויש לו מסר חשוב לגולשים | וגם, המדינות בעולם בהן יש רחצה לגברים (חדשות)
נכון לעכשיו הציבור החרדי מֻדָּר מהביקור באתרי רשות הטבע והגנים בהם יש אפשרות לכניסה למים, בטרם תתברר הצעתו של ח"כ משה גפני - ישראל שפירא ממפה את אתרי הטבע לחמישה סוגים וממליץ כיצד ניתן להסדירם עבור החרדים (תיירות)
הצעתו של גפני, ש-15% משעות הרחצה של אתרי רשות הטבע והגנים יהיו בהפרדה לגברים ולנשים - עוררה סערה, כאילו החרדים לא שווי זכויות | כעת, מדריך טיולים חילוני - דניאל גפן, מדריכה חרדית - נחמה כהן ומדריכה דרוזית - סוהיר איברהים, הנתקלים מדי יום ביומו בבעיות מגדר במעיינות ובנחלים, מביעים תמיכה בהצעה; אלו ההסברים שלהם (חרדים, בארץ)