שעות אחרי שארה"ב האשימה את ישראל בהפרת הסכם הפסקת האש - חיזבאללה שיגר רקטות לצפון | הופעלו התרעות בשטחים פתוחים בלבד, לא היו נפגעים באירוע | צה"ל הודה כי ארגון הטרור חיזבאללה הוא זה ששיגר את הרקטות להר דב | שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי "ירי החיזבאללה ייענה בתגובה קשה" (חדשות, ביטחון)
במקביל לבוררות בישיבת פוניבז', השופטת חייבה את ראש ישיבת פוניבז' הגר"ש מרקוביץ' וישיבת מסורת התורה בכ-2 מיליון שקלים, לאחר שלכאורה הפרו את הפסק שקבע בית המשפט - על חלוקת ההיכל עם ארון הקודש המוזהב | כל הפרטים (ישיבות)
התובע ביקש לאכוף הסכם מ-2005 למכירת קרקע בראש העין. בית המשפט המחוזי דחה את התביעה על רקע הסכם מאוחר יותר שנחתם בין הצדדים. בית המשפט העליון אישר מסקנה זו וציין כי הנוסח העמום של ההסכמים יצר "קשיים בפרשנות".
הפרשה החלה בחטיפת הבת המשותפת לאנגליה על-ידי האם. הבת שבה ארצה בהוראת בית משפט אך בשלב מסוים הותר לאם להגר עמה לאנגליה, תוך שהוצבו לה תנאים לצורך הבטחת הקשר בין האב לבתו. האם לא עמדה בתנאים, וכעת תצטרך לשלם הרבה מאוד על מעשיה.
שבוע אחרי שנשא את נאום ההסתה, הרשות השנייה פתחה בהליך הפרה נגד תחנת הרדיו האזורית ’רדיו ללא הפסקה’ בעקבות דבריו של גבי גזית. ברשות השניה דורשים מהתחנה להגיב עד יום רביעי לטענות נגדה, חרף בקשת המנכ"ל לעכב את הדיון עד שגזית ישוב ארצה (בכיכר)
דיון דחוף זומן בביהמ"ש בעקבות היעדרות האם מהבדיקה הפסיכיאטרית. "היא לא נרדמה כל הלילה", הסביר הרב פרויליך. "אני מקווה שאף-אחד לא מנסה להתחכם" הגיבה השופטת דותן. המשטרה ביקשה וקיבלה צו עיכוב יציאה מהארץ. המשך הדיון מחר. בפנים: הפרוטוקול (בארץ)