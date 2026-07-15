השר זאב אלקין התייצב על דוכן העדים בבית המשפט המחוזי בירושלים והטיח האשמות קשות. בעדותו בתיק 2000, חשף אלקין כי פוליטיקאים מכתיבים טורים שלמים ומתח ביקורת חריפה על החדירה של מערכת המשפט לחסינות הפרלמנטרית של נבחרי הציבור (חוק ומשפט)
לאחר ביקורת ציבורית ופרסומים בנושא, המדינה חזרה בה מכתב האישום נגד פעילת המחאה רעות בן חיים, שנאשמה בעקבות חסימת משאיות סיוע לעזה. בן חיים: "הלחץ הציבורי ניצח, נמשיך להיאבק נגד העברת הסיוע לחמאס" (משפט)
לאחר תום עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיגרו השופטים מסר דרמטי וחריף לתביעה והבהירו כי עמדתם לא השתנתה: "עמדתנו מיוני 2023 בעינה עומדת" - המועד שבו המליצו השופטים לפרקליטות לסגת ולמחוק את סעיף השוחד בתיק 4000 (משפט)
בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה פעם נוספת את בקשת הפרקליטות להטיל תנאים מגבילים על יונתן אוריך, יועצו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, וקבע כי הוא יוכל להמשיך לעבוד במשרד רה"מ ולעמוד בקשר עם נתניהו (משפט)
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום חמור נגד קטין תושב לוד, שרצח בדם קר את בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו ז"ל ביער ליד מעיין ורדה | מפרטי החקירה, בה היה מעורב גם השב"כ, עולה כי הנאשם התווכח עם רוסלן על רקע חיפוש עתיקות, חזר למקום עם אקדח גלוק מוסלק, ירה בראשם של השניים ממרחק שני מטרים – ואז שדד את חפציהם האישיים ונמלט (משפט)
שר המשפטים יריב לוין הגיש תגובה חריפה לבג"ץ ובה הוא כופר במינויו של השופט יצחק עמית לנשיא העליון. בעוד מערכת המשפט משותקת ועשרות מינויים תקועים, עותרים דורשים את הדחת השר לוין – שטוען מנגד לניסיון פוליטי לשינוי סדרי המשטר (פוליטי מדיני)
גיס המחבל רכש את הנשק, אותו העניק לגיסו שביצע באמצעות הנשק את פיגוע הירי בצומת רמות בירושלים, בו נרצחו שישה בני אדם. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו (חדשות)