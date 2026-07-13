ניצחון לחרדים: מליאת הכנסת אישרה הערב ברוב של 63 בעד מול 53 נגד את חוק יסוד לימוד תורה בקריאה הראשונה | הצעת החוק תועבר כעת לדיון בוועדת החוץ והביטחון לקראת הכנתה לקריאה שנייה ושלישית | במפלגות החרדיות מברכים: "תחילתו של תיקון היסטורי" | באופוזיציה תוקפים בחריפות, ומאיימים: נבטל את החוק מיד כשנעלה לשלטון | כל התגובות (פוליטי)
ממשל טראמפ מנסה להקים מאגר אזרחים ללא מרשם אוכלוסין מרכזי לצורך מניעת זיוף בבחירות והצבעת תושבים שאינם אזרחי ארה"ב | מזה שנים שהמפלגה הרפובליקנית קובלת על המציאות הסוריאליסטית במסגרתה תושבים בלתי חוקיים מצביעים בבחירות לנשיאות ללא כל בדיקת רקע, כעת טראמפ מנסה לתקן (בעולם)
השנאה לציבור החרדי כבר חצתה כל גבול - בכסות של "דאגה לצבא" | ראש האופוזיציה לפיד הבהיר כי הצעת החוק לשלול את זכות ההצבעה ממי שלא מתגייס - לא תחול על הערבים, אלא רק על החרדים | ח"כ פרוש הגיב: "אלו רעיונות שהאנטישמים בחו"ל לא מעזים להגיד בקול" | מסיעת ש״ס נמסר: "לפיד חשף את פרצופו האמיתי ואת עומק השנאה לשומרי תורה ומצוות" (פוליטי)
למרות אי הסדרת מעמד בני הישיבות, מרבית חברי הכנסת החרדים צפויים שלא להתנגד להעברת המעטפת הביטחונית, שתגיע להצבעה הערב במליאת הכנסת | הסיכום עם הקואליציה: נסדיר לכם תקציבים מאחורי הקלעים, ואתם תדאגו שהתקציב הביטחוני יעבור (כנסת)
"הכנסת קוראת לממשלת ישראל לפעול בהקדם להחלת הריבונות - המשפט, השיפוט והמינהל הישראלי על כלל מרחבי ההתיישבות היהודית על שלל צורותיה ביהודה, שומרון ובקעת הירדן", נקבע במבוא להחלטת הכנסת שעברה ברוב קולות ובתמיכה גם של חלק מחברי האופוזיציה | ההצעה המלאה שעברה (חדשות, פוליטי)
שר החוץ גדעון סער עלה לנאום על החוק שיבטל את הווטו של השופטים במינוי שופטים ותקף את האופוזציה: "על זה אתם מבקשים להמריד את עם ישראל ומאיימים במלחמת אחים ומלחמת אזרחים? לא בכדי הציבור לא נענה לכם ולא יוצא בהיקפים שהוא מחה קודם" (פוליטי)
במשך שעות ארוכות ליווה חיים גולדברג את הדרמה הפוליטית במליאת הכנסת - מהפיליבסטר של יצחק פינדרוס, דרך הגעתם של בועז ביסמוט מאבלו ובנימין נתניהו ממיטת חוליו, העימותים, הצעקות, החיוכים, ההצבעה - ועד להדלקת החנוכיה | צפו בדרמה בתמונות (פוליטי)
לאחר שמפלגת עוצמה יהודית בהוראת ראש המפלגה בן גביר הצביעה כנגד החוק הנוגע בתקציב המדינה, למעט ח"כ אלמוג כהן שבחר להצביע בעד החוק, כהן מסביר את שיקוליו | לדבריו, הוא "מסרב לטלטל את קואליציית הימין ולהגיש לאחים המוסלמים את הכתר", ולכן הצביע בעד התקציב (פוליטי)
סוער במליאת הכנסת: חברי הכנסת של 'יש עתיד', הניפו דגלי ישראל וחלקם התעטפו בדגלים, היו"ר אוחנה, הורה לסדרנים להוציא את הפרובוקטרים מהמליאה | מחוץ לכנסת, ניסו מפגינים לפרוץ למליאה, מוחים שהצליחו להיכנס ליציע, החלו להלום על הזכוכית - והוצאו אף הם | תיעוד וסיקור שוטף (חדשות, פוליטי)
כפי שקרה בכל מערכות הבחירות האחרונות, רבני 'הפלג הירושלמי', הורו לא להצביע בבחירות. למרות הלחצים, גם במערכת הבחירות האחרונה, הם הורו לא להצביע | מפילוח הנתונים של אחרי הבחירות, מתברר שהיו רבים שכן הצביעו | למי הם הצביעו ומדוע?! (חדשות, חרדים)