קבוצת אברכים הציגה בימי בין הזמנים של חודש אב באודיטוריום הענק באלעד הצגה מרהיבה עם מסר השקפתי עוצמתי | בהפקה שהועלתה שש פעמים בפני אלפים מכל רחבי הארץ, הושקעה תפאורת ענק ייחודית של בתי אבן, קברי צדיקים ואף גמלים למשא | א. אייזנבאך מגיש תיעוד ענק ומרהיב (חרדים)
בחצר הקודש קאסוב ויז'ניץ בבית שמש חגגו את ימי הפורים באווירה מרוממת ומלאת הומור חסידי כמיטב המסורת | במהלך הטיש בליל פורים, הציגו החסידים הצגה אומנותית מושקעת בפני האדמו"ר וקהל החסידים, ששילבה מסרים של עבודת השם לצד שמחת החג המיוחדת, כשבמרכז המערכון, הקימו על השולחן תפאורה מרהיבה בדמות יער עבות, ששימשה רקע לסיפור המעשה | כמו כן, במהלך הטיש עברו החסידים בסך לפני האדמו"ר להתברך בכל מילי דמיטב | צפו בתיעוד (חסידים)
במרכז שכונת מאה שערים התכנסו אלפי חסידים לטיש המרומם של האדמו"ר מתולדות אהרן • רגעי הוד, הרבי אחז במקל העץ לשבירת המקטרגים • הדרמה מאחורי הקלעים: ההוראה המפתיעה של הרבי לבטל את ה"פורים שפיל" ימים לפני מתקפת הטילים, והקשר המצמרר למצב הביטחוני (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ חגגו השנה את ימי הפורים בתחושת התעלות רבתי, כשהם זוכים לחסות בצל הקודש של האדמו"ר. לאחר השנה הקשה שבה נחוג החג בצל הדאגה לבריאותו של הרבי, פרצה השמחה השנה גבולות | גולת הכותרת: קריאת המגילה ע"י האדמו"ר וה'פורים שפיל' המסורתי, שבו הוצג בכישרון רב סיפורו המרטיט של החסיד ר' שמואל מונקס על עוצמתה של מצוות צדקה | שוקי לרר עם תיעוד ענק ומרהיב (חסידים)
אלפים התכנסו באלעד להצגת "זיידי", מופע בן 4 שעות בשפת היידיש, המשלב דרמה היסטורית מתקופת השואה ועד שנות החמישים | כ -5500 צופים, 25 שחקנים והפקה בסטנדרט אמריקאי | הצגת הענק שהוצגה במשך יומיים מלאים כבשה את הקהל | צפו בתיעוד מרהיב מההצגה, וגם מאחורי הקלעים (חרדים)
אחרי שנה של עמל התורה תחת ימי מלחמה ואתגרים, יצא עולם הישיבות ל"בין הזמנים" כדי לנוח ולאגור כוחות | במהלך ימים אלו, נוהגים בעולם הישיבות לערוך קעמפים לתלמידיהם המסודרים עם תוכנייה מדוקדקת - כאשר תוכניות החברה והתחרויות הם פסגת החוויה וההווי | כישרונות מתגלים, אנרגיות מתפרצות, לצד שמחה ואווירה שאין לתאר | עם תום החופשה, יצאנו לסקר את ההווי הקסום שבקעמפים | וגם, בכירי ה'שופטים' בתחרויות מספרים על החוויה מהזווית שלהם • פרויקט מיוחד (עולם הישיבות)
האדמו"ר מסאטמר ערך את ימי הפורים בעיר ואם בישראל 'ווילאמסבורג' במקום משכנם של אדמו"רי החסידות | בעת קריאת המגילה קרא הרבי את המגילה במגילה הירושה לו מדודו הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע | במהלך הטיש הציגו פרחי החסידים הצגה אומנותית, כשבאחת המערכות אף הציגו כעין מטוס נוסעים על השולחן | צפו בתיעוד (חסידים)
ליבה של האומה הישראלית התכווץ לנוכח התמונות הקשות מרגעי השחרור של שלוש החטופות אמש (ראשון), כאשר המון צמא דם רצחני הקיף אותן וכמעט שהביא למותן | אלא שתמונות של האירוע מזווית שונה מראות כי למעשה מדובר בהצגה גדולה בהנהלת חמאס, וכי במקום לא היו המונים כפי שנראה בתמונות (שחרור חטופים)
שש נשים נכנסות לקבוצת טיפול, כל הסודות יוצאים. כל הקשרים נסדקים. "אצלי הכל בסדר", היא הצגה שטרם נראתה במגזר, הן מבחינת רמה ומקצועיות והן מבחינת תוכן ועומק. ההצגה שיצרה אסתי גרינברג שנונה, דרמטית וחזקה. משך ההצגה כ 80 דקות של הנאה צרופה (תרבות ובידור)