האדמו"ר הצינור מקרעטשניף כפר עטה המבקר בימים אלו בארה"ב, הגיע אמש לביקור הוד במעון האדמו"ר מסקווירא |האורח הידוע בדבקותו בתורת ברסלב, התקבל ביתרת הכבוד, ובשיחה שנמשכה שעה ארוכה, דנו האדמו"רים בהנהגת הדור, כאשר האורח מבקש את ברכת בעל האכסניה להנהגת העדה | צפו בתיעוד מהביקור המרומם (חסידים)
בבתי גדו"י מכחישים את הדיווחים על פיצוץ המגעים: חוק הגיוס יחוקק | הימור מסוכן: בכירים בצה"ל הסתבכו בגלל פולימרקט | ניו יורק בהלם: שיירת הרכבים של "הצינור" הפתיעה את התושבים | חבל על דאבדין: הגאון רבי אביעזר שפירא זצוק"ל | פרסום ראשון: אירוע ענק של הפלג הירושלמי - רגע לפני היארצייט של המנהיג המייסד | תוכנית פרידה של 'מעייריב' מכיכר השבת - אל תפספסו (מעייריב)
רשות התחרות הגישה כתבי אישום נגד מנהלים ברשתות המזון הגדולות, על מה האישום ואיך דווקא ראיונות תקשורתיים היו המניפולציה באמצעותם כולם 'הבינו' שאפשר לעלות מחירים | ראיון עם ראש מחלקת התחקירים ב'הצינור' שלוקח אותנו חזרה אל 'המלחמה הצרכנית' ואל מאחורי הקלעים של פרשת תיאום המחירים | צפו (חדשות כלכלה)
קטע הוידאו שפורסם כאן בתחילת השבוע, החושף את המוסר הכפול של גדוד הצלמים החילונים המנסים ללכוד - כמידי שנה - חרדים הולכים בצפירה, פורסם אמש בערוץ עשר בתוכנית "הצינור" בהגשת גיא לרר. עורך ´כיכר השבת´, מנחם כהן, נתן מעט רקע לסרטון. "יש בזה משהו", אמר המגיש והציע לצופים להציץ באתרים החרדים (בכיכר)