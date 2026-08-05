תיעוד של רכב חרום של ארגון 'הצלה' כשהוא חונה בחניית נכים בעת אירוע חירום מציל חיים הועלה לרשתות החברתיות על ידי מתנדב בגופי חירום מקומיים ועורר גל תגובות עוינות. בעקבות המחאה הציבורית והחשיפה התקשורתית, הודיעו שירותי החירום והצלה המקומיים כי פתחו בחקירה רשמית ורצינית נגד המתנדב שהעלה את הסרטון (חרדים)
בשורות מרגשות לאחר שבוע של תפילות: הבחור מרדכי זעליג בן בלימא, שנפצע באורח אנוש בתאונה הטרגית שגבתה את חיי חברו אלי שפנסקי ז"ל, התעורר לאחר ניתוח מורכב • הרופאים מביעים שביעות רצון מהשיפור במצבו • כזכור, השניים היו בדרכם חזור מנסיעת חסד כשהתנגשו במשאית בתאונה מחרידה (חרדים)
אישה שאינה יהודייה מניו ג'רזי פרסמה בפוסט בפייסבוק בהתפעלות מחזה אשר לו הייתה עדה בעת שנסעה בכביש וראתה זירת תאונת דרכים ליד ליקווד: בעוד נהגים רבים חלפו באדישות באזור, מתנדב 'הצלה' חרדי עצר את רכבו והעניק טיפול רפואי דחוף לנפגעים - שלא נראו כיהודים | "הוא צעד קדימה כשאף אחד אחר לא עצר", כתבה העדה בפוסט שהפך ויראלי (חרדים בעולם)
מטח טילים בליסטיים ששוגר מאיראן הותיר 27 זירות הרס במרכז • גבר כבן 44 נפצע באורח בינוני בפגיעה ישירה ברמת גן, נפילות בבני ברק, גבעתיים ותל אביב ושריפה פרצה בפתח תקוה | אישה פונתה במצב בינוני לאחר שנפלה לתעלה בזמן האזעקה בנתיבי האיילון (חדשות)
שבעה ימים אחרי חנוכת הסניף, מצאו עצמם המתנדבים הצעירים של ארגון 'הצלה' בלב זירה רב נפגעים בערד • במפגש חוסן מיוחד שחזרו הגיבורים את רגעי החילוץ הדרמטיים, ושמעו דברי חיזוק מהרה"צ רבי נחמיה אלתר, בנו של האדמו"ר מגור שהגיע להוקיר את פועלם (חרדים)
הידרדרות דרמטית במצבו של הילד בן ה-11 שנפגע מוקדם יותר היום מאוטובוס ברחוב אבא שאול בביתר עילית. למרות שפונה תחילה במצב בינוני, בבית החולים הדסה עין כרם מצבו הוגדר אנוש, והרופאים נלחמים כעת על חייו. המשפחה מתחננת: "קירעו שערי שמיים" (בארץ, חרדים)
כ-100 מתנדבי מד"א-'צוות הצלה' בית שמש נבחנו על כל הלכות שבת וקיבלו תעודות "כונן כהלכה" | לראשונה נבחנים מספר רב של מתנדבים לאחר שרכשו ידע הלכתי מעמיק ועמדו בהצטיינות במבחן המסכם | מנכ"ל מד"א, אלי בין: "אתם מהווים את הגשר החי והפועם בין עולם ההלכה לבין השטח"