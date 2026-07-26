אירוע לא שגרתי התרחש בימים האחרונים בבריטניה, כאשר תעלת מים בת מאתיים שנה התרוקנה לחלוטין ממימיה - בעוד ספינות שטות בתוכה | בעקבות התקרית הוצפו שטחים חקלאיים מסביב לאזור - הספינות הוטחו לקרקעית | "זה נס שלא היו אנשים בסמוך", אמר מפקד הכיבוי (בעולם)
גל הגשמים החריג שפקד את ישראל בימים האחרונים ממשיך לגרום לזעזוע במערכת המוניציפלית, ובצד השני של המתרס נמצאים אלפי תושבים ובעלי עסקים שנפגעו מהצפות חמורות | משרד עורכי דין ויצמן, בראשות עו"ד יוסף ויצמן ועו"ד אהרון בלום מנהל מחלקת נזיקין של המשרד, מדווח על הצפה מסוג אחר לגמרי: הצפה של פניות, תביעות ובקשות לייצוג משפטי נגד עיריות ברחבי הארץ.
בעונת החורף מתרחשים מקרים שכיחים של הצפות ופגיעות מים בדירות רבות, נזקים העשויים להגיע להיקפים של מאות אלפי שקלים | מנדי גפנר, סוכנות הביטוח והפיננסים המובילה, עם מידע חיוני וטיפים מקצועיים לקראת גשמי החורף
אורחת שעשתה צ'ק-אין במלון בסין לאחר חצות, לא הייתה מרוצה מחדרה שעלה 15 דולר, והיא ביקשה החזר כספי מלא עבור ההזמנה, אך סורבה | בתגובה היא פתחה את המים בכיור ובמקלחת, והציפה את החדר | לאחר מספר שעות, המים גלשו מהחדר אל הקומה התחתונה, והחדר ניזוק קשות | היא נאלצה לשלם כ-4,200 דולר כדי לפצות את המלון על הנזק (מעניין)
כבר יותר מיממה שהמים ממשיכים להציף את דרום אוקראינה, ובערים וביישובים מרכזיים באיזור הדרום כוחות ההצלה פועלים ללא הפסקה לחלץ תושבים • סקירה: מה הטענות של כל אחד מהצדדים ואיך הדבר ישפיע על המשך המלחמה (חדשות בעולם)