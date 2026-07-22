צפו בתיעוד עוצר נשימה מחברובסק: זרם מים אדיר פורץ דלת פלדה ומציף לחלוטין את החניון במתחם מגורים חדש | דיירי ה"טיטאניק" המודרנית מתמודדים עם הצפות שבועיות ומחדל מתמשך של חברת הניהול שמתעלמת מפניותיהם (חדשות בעולם)
לאחר שעות ארוכות, החיפושים אחר הנער החרדי שנעדר מזה מספר שעות, ככל הנראה לאחר שנסחף במי נחל סמוך למודיעין עלית, הסתיימו לעת עתה ללא תוצאה, הסריקות יחודשו מחר בשעה שש בבוקר | "קיים חשש ממשי לחייו של הנעדר", אומרת המשטרה (חדשות)
כוחות חילוץ סורקים את תוואי נחל מודיעים הסמוך למודיעין עילית, בעקבות דיווחים על נער שנסחף | אנשי צוות תיארו ל'כיכר השבת' את האירועים מהזירה | לדבריהם, מדובר בזרימה חזקה מאוד: "אלה מים שגם רכב שנכנס אליהם עלול להיסחף" | חשש כבד לחיי הנער (בארץ)
הסערה החורפית נמצאת בשיאה וברחבי הארץ, לצד כבישים שנחסמו בעקבות הצפות ושיטפונות, לוחמי האש חילצו לכודים רבים שנקלעו עם רכבם | סכר בית זית עלה על גדותיו, ובשל סכנת נצפה ניתנו הנחיות לפינוי בית הספר החקלאי | עדכונים שוטפים (בארץ)
לאחר יומיים רגועים, השירות המטאורולוגי פרסם "אזהרה אדומה" מפני רוחות עזות וחריגות שיפקדו את ישראל משעות הערב, הלילה ובמחצית הראשונה של מחר | משבי הרוח באזור החוף עשויים להגיע למהירות של עד 110 קמ"ש, מה שיכול לגרום לשיבושים בטיסות | בנוסף, יש צפי להצפות ושיטפונות משמעותיים (בארץ)
שוב זה קורה בישראל: תפילין וספרי קודש הושחתו וחוללו בתוככי בית כנסת | ההקצנה במגזר החרדי לא פוסחת על החסידים והספרדים - סיקור נרחב | איימן עודה מטריל את היהודים עם ציטטות של חז"ל - מה עונים לו? | לפיד חוזר להסית - הפעם מוסדות החינוך על הכוונת | רשויות החוק בעולם סוגרות על לב טהור - סיקור נרחב (מעייריב)
מה אתם מעדיפים, קיץ או חורף ומדוע? | למה לפוליטיקאים החרדים יש אינטרס לעלות את גיל הפטור והדבר החיובי היחיד שבנט עשה | איך פרצו לנייד של ראש הממשלה לשעבר וההנחיות החדשות של השב"כ |מקום 670 בעולם ניצח את האישה מס' 1 - האם זה רק בגלל שהוא גבר? | בן הקיבוץ על הנרצחת בפיגוע האחרון | צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
השירות המטאורולוגי מעדכן על אזהרת משקעים "אדומה" מחר משעות הבוקר ועד אחר הצוהריים באזורים שונים במרכז הארץ, בשומרון ובשרון | עשרות מ"מ צפויים לרדת בכמה שעות בודדות ולגרום להצפות ושיטפונות | בנוסף צפויות רוחות עזות משעות הבוקר עם משבים של 80 עד 100 קמ"ש (בארץ)
דו"ח חדש חושף – יותר מ־640 מיליארד טונות של קרח נמסו בשנה אחת בלבד. קצב עליית פני הים הוכפל מאז שנות ה־90, והקהילה המדעית מזהירה: אם הפליטות לא יופחתו מיד, ערים שלמות עלולות להיעלם מהמפה. בוועידת האקלים בברזיל – התנגדות פוליטית לפתרונות מחייבים.
מזג האוויר החורפי חזר אך לא להרבה זמן, בעיר נתניהו הרחובות הוצפו תוך שעה בלבד, כאשר במקום ירד 'מבול' של 20 מ"מ - תוך כאמור פחות משעה | העירייה: "אנו מטפלים באירוע, הייתה כמות משקעים גדולה בזמן קצר" (חדשות בארץ)
בשל הצפות לסירוגין לאורכו של כביש 90 מעין גדי, דרך הערבה ועד אילת, הכביש נחסם כעת לתנועת רכבים. בנוסף, נכון לשעה זו הכניסה והיציאה אל העיר אילת וממנה חסומות | זאת בנוסף לכבישים שנחסמו כבר החל משעות הצהריים: כביש 12 - נאות סמדר - אילת, כביש 40 - צומת ציחור -קטורה, כביש 13- צומת ציחור - צומת מנוחה (מזג אוויר)
גשמי הברכה שיורדים בשעות האחרונות באזורים נרחבים ברחבי הארץ גרמו להצפות באחד הרחובות המרכזיים בעיר אלעד • בתיעוד מהרחפן נראה רחוב רבן יוחנן בן זכאי כשהוא מוצף במים רבים רוכבים מתקשים להמשיך בדרכם • צפו בתיעוד (חרדים)