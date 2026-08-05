מסעדה כשרה ופופולרית במונטריאול נהרסה כליל בעקבות שריפה קשה שהתרחשה בליל שבת. חקירת המשטרה העלתה חשד כבד להצלתה מכוונת, והחשש בקהילה היהודית המקומית מהסלמה באירועים האנטישמיים ובהתנכלות לעסקים יהודיים הולך וגודל. המשטרה מחפשת אחר חשוד שנראה נמלט מהמקום (יהדות בעולם)
הצהרת תובע הוגשה נגד בן 34 ממרכז הארץ בחשד שהצית מחסן בבניין מגורים בעיר בעקבות כעס על גניבת אופניו. בתיעוד ממצלמות האבטחה נראים שני חשודים מגיעים לחניון התחתון, מנסים לפרוץ את דלת המחסן - ולאחר מכן שופכים חומר דליק ומציתים אש כבדה במקום. החשוד נעצר, ומעצרו הוארך מעת לעת עד לגיבוש התשתית הראייתית | צפו (בארץ)
ערב תשעה באב, מתוך חורבות ביתו שנשרף בשריפה הגדולה בחוות גלעד, אריה ליפו סיפר על הרגע שבו דווקא מתוך האובדן הרגיש חיבור עמוק לבית המקדש | "הבית של הקדוש ברוך הוא שרוף כבר 2,000 שנה", אמר, וקרא לציבור להתאחד ולפעול לבניינו (חדשות בארץ)
משטרת בני ברק - רמת גן עצרה חשוד שגרם נזק לרכוש במספר מקרים בעיר בני ברק, בהם שבירת מחסומי חנייה, עקירת מצלמה, ניפוץ חלונות זכוכית של סניף בנק, הצתת שלושה כלי רכב, הצצת מתקנים בגינה ציבורית ועץ דקל - החקירה הסתיימה והוגשה הצהרת תובע | צפו (משטרה)
ירי חי בנשק בתוך אולפן החדשות האירני | מי חושב שמדובר בפיצוץ שגרתי בבסיס הצבאי ליד בית שמש? |שיאן התביעות הייצוגיות עומד לאבד את רשיון עריכת הדין? | על רקע גל הצתות בערים החרדיות, מכתב בשמו של הרב שלמה פוזן | החינוך הישראלי כושל בכל מדד (דבר ראשון)
ירושלים מתמודדת בתקופה האחרונה עם גל של הצתות, בשכונות פסגת זאב ונווה יעקב, כשלמרבה הבושה מתברר כי האחראים לכך - הם דווקא ילדים חרדים, שאחדים מהם אף מתנכלים לכבאים שבאים ומחרפים את נפשם | אחד המפקדים בכיבוי אש, דוד סרור, פונה במכתב להורים ולילדים בניסיון לעצור את הגל המסוכן שעלול חלילה לעלות בחיי אדם: "יום אחד", הוא כותב, "חס ושלום, כבאי לא יחזור הביתה - ואתם תדעו למה" | המכתב המלא (אקטואליה)
כבאות והצלה לישראל הגישה תביעה אזרחית בסך כולל של 191,496 ש”ח, מתוכם 55,538 ש”ח בגין נזקי והוצאות כבאות, נגד מי שהודה והורשע בעבירת מעשה טרור של הצתה בגין הצתת שריפת חורש בהר הצופים לפני כשנתיים (חדשות)
שריפת ענק החריבה לחלוטין מרכז הפצה של חברת קימברלי-קלארק בקליפורניה, המשרת כ-50 מיליון צרכנים בחוף המערבי | עובד המקום נעצר בחשד להצתה מכוונת, לאחר שתיעד את עצמו מצית את מלאי נייר הטואלט במחאה על תנאי העסקתו (חדשות בעולם)