השריפה הקשה בצהרי השבת שהותירה הרס עצום ביישוב חוות גלעד • 24 בתים נפגעו (13 מתוכם נשרפו כליל), לצד מחסן העצים הענק שנשרף כליל בנזק של כ-10 מיליון שקלים וביתה של יעל שבח אלמנת הרב רזיאל שבח הי"ד • הבוקר נעצרו שני חשודים בהצתה • ארי קופרשטוק ירד לשטח, ומגיש גלריה ענקית ומזעזעת (חדשות)
יער פונטנבלו ההיסטורי, אחד האתרים המוכרים ליד פריז, עלה בלהבות וגרם לפינוי מאות תושבים. אבל הפרט שהפך את הסיפור למטלטל במיוחד הגיע רק אחרי המעצרים: אחד החשודים הוא כבאי מתנדב, שלפי הדיווח הודה שהצית אש באמצעות זרדים, דלק ומצית (בעולם)
בשעות האחרונות נמתחה ביקורת רבה בתקשורת ובמשטרה על הצהרתו של ראש הממשלה נתניהו כי נעצרו לא פחות משמונה עשר חשודים בחשד להצתות, - כאשר בדיקת עובדות מול המשטרה העלתה כי נעצרו שלושה חשודים בלבד | זה מה שהתברר (בארץ)
מאז בחר איל ההון האמריקני אילון מאסק "להמר" על ניצחונו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, והיצמדותו לטראמפ מאז הניצחון בבחירות, הפך מאסק לאובייקט הנתון תחת מתקפות צולבות | לצד מבול של ביקורות במדיה וברשת, החלו שוליים קיצוניים להתנכל לחברת הרכבים שלו, "טסלה", ובשרשרת מעשים קיצוניים בחודשיים האחרונים הם מנסים לרסק את מותג הרכב הפרטי שלו כדרך להתנגדות לממשל טראמפ (מגזין, בעולם)
לאחר ההרג המתוקשר של הנער בן ה-17 על ידי שוטר ביום שלישי האחרון המהומות בצרפת נמשכות, נשיא צרפת מכנס קבינט חירום | בתי ספר, תחנות משטרה ועיריות הוצתו על ידי פורעים במהלך הלילה | כוחות מיוחדים הוזעקו לבית כלא במדינה לאחר שמפגינים ניסו לפרוץ פנימה | שר הפנים של צרפת: "בושה למי שלא קרא להרגיע את הרוחות" (בעולם)
מתנדב שצפה בבני נוער ערבים עם משקפת אלקטרונית הצליח לתעד אותם מתארגנים לפיגוע הצתה, כשמי שפיקד על המחבלים הצעירים, הוא כנראה חרש אילם - שהעביר להם את ההוראות בתנועות ידיים • רגע לפני, הם הצטלמו עם סרט מצח של החמאס • הורים לילדים? יש מסר חשוב עבורכם • תיעוד (צבא וביטחון)