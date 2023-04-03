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אלפי חסידי חב"ד התכנסו בהיכל הארנה וציינו את יום הולדתו של הרבי ואת שנת "הקהל" • הרב מרגליות: "דווקא בתקופה זו שבה האחדות הפכה לצערנו למצרך נדיר - אנחנו בחב"ד מבקשים להשמיע את קולו של הרבי שמסר את נפשו כדי לקרב כל יהודי" (חסידים)
בעקבות התורה המזכירה את מעמד הקהל וסוף שנת השמיטה המתקרב, נעסוק השבוע בהלכות הקהל. ראשית נראה התייחסות התורה להבאת הגברים הנשים והטף, וההשלכות ההלכתיות העולות מכך. לסיום נעסוק בשאלה, מדוע הקהל לא נוהג בזמן הזה, והאם יש עניין לעשות 'זכר להקהל' (יהדות)