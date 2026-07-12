אשפוזו של הסנאטור הוותיק מיץ' מקונל מעורר סערה בארה"ב לאחר שדווח שאף עבר החייאה בביתו | מאז, האמריקנים אינם יודעים מה שלומו ואם הוא בכלל בהכרה | "זו התעללות בקשישים", הטיח מנהיג דמוקרטי ממדינתו של מקונל (בעולם)
כמעט שישה עשורים לאחר התקיפה הישראלית על ספינת הביון האמריקאית, פרשת ה-USS Liberty חוזרת לטלטל את וושינגטון בדרישה לחשיפת מסמכים מסווגים | חבר קונגרס רפובליקני מאשים את ישראל ב"רצח מכוון" ומעורר סערה פוליטית חסרת תקדים שמציפה מחדש את פצעי העבר (חדשות בעולם)
מנהלת הבחירות באלסקה פסלה את מועמדותו של דן ג'יי. סאליבן לסנאט האמריקני | הרשויות קבעו כי המועמד הרפובליקני נרשם רק כדי להטעות בוחרים ולפגוע בהוגנות הפתק בשל שמו הזהה לסנאטור המכהן | המפלגה הרפובליקנית האשימה את הדמוקרטים בניסיון להסיט קולות במרוץ הצמוד, בעוד המועמד שנפסל טוען שפעל בתום לב ויוכל לערער על ההחלטה (חדשות)
טיוטת חוק ההגנה האמריקאי כוללת סעיף חשאי ליוזמת שיתוף פעולה טכנולוגי-ביטחוני עם ישראל • מינוי 'סוכן ביצוע' מיוחד לסנכרון פיתוח בינה מלאכותית, סייבר וכטב"מים | בכיר לשעבר במחלקת המדינה: "ימנע מממשל עתידי להטיל אמברגו" (בעולם)
לפי דיווח ב'וול סטריט ג'ורנל', נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נערך לפטר את השרה לביטחון המולדת קריסטי נואם | השרה התמודדה עם ביקורת חריפה מצד חברי קונגרס דמוקרטים במהלך עדותה בפני ועדת המשפט, כשסירבה להתנצל על מות אזרחים בידי משטרת ההגירה (בעולם)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייצב הלילה בפני הקונגרס לנאום מצב האומה המדובר ביותר בשנים האחרונות | טראמפ הציג הישגים כלכליים חסרי תקדים, לצד אזהרה חריפה ומהדהדת מול איראן בעוד אפשרות התקיפה הצבאית מרחפת מעל שולחן הדיונים | נאום מצב האומה 2026, היישר מבניין הקפיטול (מדיני)