לאחר ימים שבהם סערו החוגים החסידיים סביב הקלטות שהופצו מתוכי המשפחה, שוגרה הבוקר הודעה קולית מטעם האדמו"ר מגור באמצעות מזכירו, הרה"ח ר' יצחק ברוידא • בהודעה הובהר איסור חמור לעסוק בנושא ונדרשה מחיקה מיידית של החומרים • ובשורה משמחת, לאחר מספר ימי חולשה, האדמו"ר צפוי לקבל קהל הערב (חסידים)
זיו אגמון, שמכהן בפועל כראש הסגל ודוברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשמע בשיחות פרטיות כשהוא נוקט בהתבטאויות חריפות במיוחד | בין היתר אמר כי "נתניהו סיים" על רקע אירועי 7 באוקטובר, וכן מתח ביקורת חריפה על סביבת ראש הממשלה, אגמון התבטא גם כלפי גורמים בליכוד ובכנסת באופן בוטה (פוליטי)
מחממים מנועים: מתקפה חסרת תקדים של דרעי נגד רה"מ בדימוס | ירי גם בתוך הנגמ"ש: מועמד החרדים נחל מפלה - בש"ס וב'דגל' מתקוטטים | קבלת פנים חריגה לאסיר עולם התורה בביתו של חבר המועצת | אבל כבד: זקן ראשי הישיבות שריד לדור דעה - הגר"א שלזינגר זצוק"ל | המאמצים הכבירים נשאו פרי: נפתרה התעלומה שהטרידה את בתי גדו"י (מעייריב)
מדינה שלימה בוכה: ויש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם | המערכת הפוליטית התאחדה לשעות של התרגשות: סיקור נרחב מהתגובות | הגרב"ד פוברסקי לתלמידיו של תלמידו: קל לכם להינות מהלימוד | אסון המעון ברוממה: מכון המחקר של הכנסת עם הנתונים המדאיגים | הקלטות הרבנים: הייעוץ המשפטי מקשיח עמדות - הקואליציה נכנסת למשבר (מעייריב)
אזהרת חצבת בסופר בבני ברק | דרמת ההקלטות בחסידות גור | ריגול איראני מבאר שבע - העצור ה-32 | אב התמסר למות בהצלת בנו בתאילנד | פרשת שחיתות במשרד הבריאות | דרישת בן סלמאן: מדינה פלסטינית תוך 5 שנים | עימות חריף בין כתבי חדשות 12 עמית סגל וגיא פלג | צפו (היום בכיכר)
במהלך דיון פרטי שנערך בבית הדין, אחד מקרובי משפחתו של מזכירו האישי של האדמו"ר מגור, שלף הקלטת שיחה שהגיעה ככל הנראה מקו החסידות, מה שמעלה חשש בקרב עשרות אלפי החסידים, כי לא רק השיחה הזו הוקלטה, אלא כל השיחות בהן יש סודות כמוסים של חסידי גור | כל הפרטים (חדשות חרדים)
השר לשעבר פרוש נשאל מה יש לו לענות על הכישלון החרדי באי העברת חוק הגיוס וענה: "כשלעצמי, אם אעמוד בפני בית דין של מעלה, יש לי מה לענות" | פרוש הוסיף והאשים גורמים חרדים אחרים: "לא תמיד איש ציבור יכול לעשות כל מה שהוא חושב, יש לזה השלכות רחבות מאוד" | ההקלטות המלאות (פוליטי)
מפכ״ל המשטרה, דני לוי הודיע כי יחזיר את נצ״מ אבישי מועלם לשירות במשטרת ישראל | השר בן גביר: "מדובר בקצין מוערך, עתיר ניסיון, שפעל שנים רבות למען ביטחון אזרחי ישראל - וסבל מרדיפה מצד שירות הביטחון הכללי" (משטרה)
פרסום הקלטת השיחה של ראש הממשלה השבוע בנושא חוק הגיוס והמשמעות להחלפת שר הביטחון והרמטכ"ל, מעורר מחדש את הדיון על האחריות הרבה בפרסום הקלטות סתר הן מהבחינה הערכית והן המשפטית | מתי ולמי מותר להקליט ומתי אסור בפירוש? | ומה הדבר הבסיסי שצריך לעשות כדי להשתמש בהקלטה בבית משפט? (מגזין)
הקלטות חושפות: שפה ברוטלית ורדיפה שיטתית של מתיישבים | האם החטיבה היהודית חצתה את הקו ופעלה בצורה לא חוקית בכל הפרשיות האחרונות? | הנתונים ברורים: אין הצדקה לקיום החטיבה | עומר רחמים בדרישה חד משמעית: לסגור את החטיבה היהודית (דבר ראשון)
על אף התמיכה של חברי מועצת חכמי התורה בחבר המועצת הגאון רבי דוד יוסף, לרב הראשי הספרדי הבא, זקן חברי 'המועצת', הגר"מ מאיה, נועד אמש עם המועמד המתחרה - מ"מ הרה"ר לישראל הגאון רבי מיכאל עמוס, בירך אותו ואמר לו: "חפץ ה' בידו יצלח; כשנכנסת לאדם שאיפה למשהו, סימן שזו שליחות משמים" | תיעוד (חרדים)
פחות משעה לפני שהתרחש האסון המחריד בהר מירון בל"ג בעומר עזבו ארבעה שוטרים את העמדה בתחתית גשר דוב בהוראת מפקדם • ב'כאן 11' פורסמו הלילה הקלטות של אחד השוטרים: "אני רוצה לומר שאם לא היו שם שוטרים זה היה נגמר ב-145 הרוגים" (חרדים)
הקלטה נוספת מיום האסון הנורא במירון, הפעם המתעדת את הקשר של השוטרים בשטח, שזיהו עוד לפני האסון את העומס, ותהו לאן נעלמו כל הקצינים הבכירים: "איפה כל הקצינים שישנים על האף?!" נשמע שוטר ברשת הקשר (חרדים, ארץ)