קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת חג שמיני עצרת: הריקודים מתארכים, ורוצים לשבת לנוח בזמן ההקפות, האם הדבר מותר? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
אחרי הכרעת הגר"מ שטרנבוך - העדה החרדית פתחה במאבק עוצמתי | אחדות בין 'דגל' ו-ש"ס - פיצול באגודה: דוהרים לחוק גיוס מוסכם | מועצת חכמי התורה מתגייסת למען חוק הגיוס - סיקור נרחב | הקפות עם ארבעה מינים באמצע חשוון: הסגולה הנדירה לרפואת האדמו"ר (מעייריב)
הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ המתגורר בבורו פארק, ושוהה בחודשים אלו בארה"ק, ערך את מעמד ההקפות ביום טוב שני של גלויות יחד עם מאות האורחים שבאו מכל קצווי תבל לחוג את חגי תשרי בצל קודשו של האדמו"ר, בהיכל בית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק | צפו בתיעוד מיוחד מהמעמד הנרגש, שסיכם חג מלא הוד ושמחה בצל הקודש של הרבי (חסידים)
לומדי
הדף היומי במסכת שבועות דף ל"ח,
עסקו השבוע בשבועה
בנקיטת חפץ – מי הראשון נשבע ואחז חפץ
קדוש בידו,
והאם החיוב הוא רק בפני
בית-הדין?
| ומה ניחם החידושי
הרי"ם
מגור חסיד נבוך שלא קיבל הקפה בשמחת תורה?
(יהדות,
הדף-היומי)
סוכן הנסיעות הוותיק, שמוליק קרביצקי, התארח בשמחת תורה בעיירת קייט בשם פרסקוט באריזונה; במהלך ההקפות, נכנס למקום יהודי רחוק, וביקש לשיר את השיר המוכר על הסביבון - וכולם פרצו בבכי | טור מרגש (מגזין כיכר)
בנוסף על ריקודים שיערכו השנה עם ספרי התורה מחוץ לבתי הכנסת, יש לרקוד גם עם ספר הרמח"ל השופך אור מיוחד על סגירת בתי הכנסת, ולהציע גם לכל אותם המתחכמים, אלו המשמיעים קולות אחרים, קולות של מרידה בהנחיות גדולי הדור, שיעיינו בדבריו המבהילים (טור)