נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ביצע אתמול מחווה מיוחדת למורה שלו בעבר | נשיא רוסיה נהג בעצמו לבית מלון במוסקבה, נכנס לבד, אסף את המורה הראשונה שלו מבית הספר בגיל 89, והביא אותה לארוחת ערב בקרמלין | צפו בתיעוד הנדיר (בעולם)
אחרי עשורים של יציבות כפויה, הנתונים המדאיגים מתוך רוסיה מצביעים על שבירת ה"חוזה" בין הנשיא לעמו | כשהכיס מתרוקן והחופש הדיגיטלי נרמס, אפילו מנגנוני התעמולה המשומנים ביותר כבר לא יכולים להסתיר את הזעם המבעבע ברחובות (חדשות בעולם)
סגן יו"ר מועצת הביטחון של רוסיה מטיל פצצה רטורית ומבהיר כי העימות מול המערב הפך לקיומי ובלתי נמנע | בזמן שאירופה נצבעת מחדש בצבעי מלחמה, מוסקבה מזהירה כי האיום הגרעיני כבר אינו תרחיש דמיוני אלא סכנה מוחשית (חדשות בעולם)
בצל המצוקה בחזית והאיום האוקראיני הישיר על מוסקבה, הקרמלין נאלץ לוותר על הברזלים: מצעד יום הניצחון ה-81 יתקיים לראשונה ללא שריון וציוד כבד.
ההחלטה הדרמטית חושפת את עומק השחיקה בשורות הצבא הרוסי ואת החרדה הגוברת מפני מתקפה אוקראינית (חדשות בעולם)
בזמן שהעולם המערבי מתעסק בבינה מלאכותית, רוסיה מצאה מנוע צמיחה יציב הרבה יותר | עם נתוני אבדות שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, היזמים המקומיים הבינו שההשקעה הכי בטוחה היא בענף היחיד ברוסיה שבו הביקוש תמיד עולה על ההיצע (חדשות בעולם)
תקרית חריגה בלב הכיכר האדומה במוסקבה הסתיימה במעצרו של סטודנט שהחליט להביע את מחאתו הפוליטית בדרך יצירתית במיוחד | קונסטנטין בודונוב, סטודנט שנה א', עורר מהומה במאוזוליאום של לנין שהובילה לעונש מאסר וסערה תקשורתית (חדשות בעולם)
במשך חמישה ימים רצופים, תושבי מוסקבה מתעוררים למציאות של נתק דיגיטלי כמעט מוחלט. השלטונות מהדקים את החנק על הרשת החופשית, והכלכלה המקומית סופגת הפסדים של עשרות מיליוני דולרים | לראשונה, הקרמלין מודה: "הכל נעשה בשם הביטחון הלאומי (חדשות בעולם)
רק לפני ימים ספורים הדהים התעמולן הבכיר של פוטין, וולוגודימיר סולוביוב, את הצופים כשהציע פיצוץ גרעיני בחלל כדי להשבית את לווייני ה"סטארלינק" של מאסק | כעת הוא מודה שהכלכלה הרוסית רחוקה מהתמונות הנוצצות שמנסים למכור לציבור (חדשות בעולם)
רוסיה מחריפה את המאבק באפליקציות המסרים: וואטסאפ נחסמה, טלגרם תחת הגבלות והתושבים נדחפים לעבור לאפליקציית מסרים ממשלתית ללא הצפנה מקצה לקצה; וואטסאפ: "ניסיון לנתק יותר מ-100 מיליון משתמשים מתקשורת פרטית" (בעולם)
חשיפת מסמכים חסרת תקדים מלב האינטרפול מגלה כיצד רוסיה רותמת את מערכות השיטור הבינלאומיות למסע נקמה פוליטי נגד מתנגדי משטר.
למרות הבטחות לפיקוח הדוק, מוסקבה ממשיכה להוביל את טבלת הניצול לרעה של הארגון תוך שהיא הופכת את ה"צווים האדומים" לכלי רדיפה גלובלי (מגזין כיכר)
הנשיא הסורי אחמד אל-שרע, הותיר את הדיפלומטים במוסקבה פעורי פה כשבחר להחמיא לוולדימיר פוטין דרך אזכור צבאי יוצא דופן | בעוד השניים דנים בייצוב המזרח התיכון ובשיקום היחסים בין דמשק למוסקבה, הפכה ההערה הבלתי שגרתית על "עמידות העם ומזג האוויר" לשיחת היום בקרמלין (חדשות בעולם)