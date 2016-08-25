צעיר נפגע לפני 4 שנים, כשניסה להוציא חפצים מרכבו. אחת הדלתות נטרקה בעוצמה על ידו, ונשברה לו הזרת. "הראל" סירבה לשלם פיצויים בטענה שהגרסאות של התובע לתאונה לא עקביות ולחלופין כי מנגנון הפציעה לא הגיוני. בית המשפט דחה את הטענות שלה (משפט)
האישה נפגעה ב-2008 בזמן שישבה בחצר בית שכניה ורכב שסטה ממסלולו פגע בה. לתובעת נגרמו חבלות בראשה ובפלג גופה העליון. בית משפט השלום בחיפה העמיד את הפיצויים על כ-680,000 שקל, אך ניכה מסכום זה את התגמולים שקיבלה מהביטוח הלאומי בגין התאונה.
למעלה מ-1700 כבאים ובני/בנות זוגם נכחו באירוע הוקרה שערכה קבוצת הראל ביטוח ופיננסים שנערך השבוע למען הכבאים. אלי ישי, שר הפנים: "היום זה יום חשוב בו אנו מוקירים את כבוד המשפחות. אנו מצדיעים למשפחות היקרות ורוצים להעניק להם אות גבורה על הצלת חיים". דיווח