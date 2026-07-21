מספר ההרוגים כתוצאה מרעידת האדמה בונצואלה עלה ל-1,400 לפי חלק מהדיווחים | המספר צפוי עוד לעלות משמעותית לאור מספר הנעדרים הרב ומחסור בסיוע ובכוח אדם | מדובר ברעידה החזקה ביותר שהתרחשה מזה 125 שנה, כאשר שתי רעידות עצומות הגיעו בהפרש של זמן קצר (בעולם)
דליקה קטלנית התרחשה הבוקר במלון בדרום בירת הודו | עשרות לכודים חולצו, ותיעודים קשים הראו לקוחות קופצים מהקומות | המשטרה אמרה כי מקור האש ככל הנראה במסעדה שפעלה במבנה | ראש הממשלה נרנדרה מודי ספד לקורבנות האסון (חדשות)
סיכום נתוני "שאגת הארי" נחשף: עשרות אלפי אזעקות שטפו את ישראל תחת מתקפה איראנית חסרת תקדים | המלחמה גבתה את חייהם של עשרות אזרחים ולוחמים, כשהעורף הישראלי מתמודד עם מאות זירות רסיסים וטילי מצרר קטלניים (בארץ)
פועל נהרג ואדם אחד נפצע באורח קשה ואנוש במרכז הארץ לאחר פגיעה של טיל איראני, ככל הנראה מדגם 'מתפצל' | לפי הדיווחים, לא פחות משש זירות של טילי מצרר אותרו במרכז, אחת מהן גבתה כאמור את חייהם של שני פועלים באתר בנייה בעיר יהוד | האיראנים שוב גובים קורבנות ומאתגרים את ההגנה האווירית של ישראל | כל הפרטים (חדשות)
ארה"ב הודיעה אחר הצהריים על דבר מותם של שלושה חיילים אמריקנים במלחמה עם איראן | בנוסף הודיע הצבא האמריקני על פציעתם של חמישה נוספים | לא ברור הרקע למותם אך ההערכה היא כי הם נפלו במסגרת מתקפות הטילים על בסיסי הצבא ברחבי המזרח התיכון (מדיני)
הטלוויזיה הממלכתית באיראן פרסמה עדכון רשמי ראשון על מספר ההרוגים במחאות הענק שהיו החודש במדינה | לטענת הטלוויזיה הממלכתית, מספר ההרוגים עומד על 3,117 בני אדם | בהצהרת הטלוויזיה האיראנית, מתוך ההרוגים ישנם 2,427 אזרחים ואנשי כוחות הביטחון (בעולם)
מפולות שלגים שהתרחשו באלפים גבו מחיר דמים כבד, לאחר גל קור ושלגים שהיכו לאחרונה באירופה | במספר אירועים שהתרחשו בשבת נהרגו שמונה בני אדם ביממה, ימים ספורים לאחר שנקבע מותם של 11 בני אדם באלפים בצרפת, בשוויץ ובאוסטריה (בעולם)
ברשת X פורסמה עדות מזעזעת של תושב איראני שהצליח להימלט מהמדינה לחבל כורדיסטן העיראקי | התושב טען כי מספר ההרוגים באיראן גבוה בהרבה מהמפורסם בתקשורת | לדבריו, המשטר קרוב להצליח בדיכוי המחאה באמצעות אלימות בלתי מרוסנת (בעולם)
למרות הדיכוי האלים, המחאות באיראן נמשכות גם הערב | ארגון זכויות האדם האיראני Iran Human Rights דיווח כי מאז פרוץ ההפגנות ב-28 בדצמבר נהרגו לפחות 648 מפגינים | ארגון זכויות אדם נוסף דיווח הבוקר על יותר מ-10,600 עצורים מאז תחילת המחאה (בעולם)
בתיעוד שפורסם ב'רויטרס' ניתן לראות מספר יהודים חרדים בין אלפי בני אדם שהגיעו לחלוק כבוד לנספים באסון השריפה בשוויץ | משטרת שוויץ הודיעה אתמול כי סיימה לזהות את כלל ההרוגים באסון, 40 בני אדם במספר, מתוכם למרבה הצער שלוש צעירות יהודיות כולל ישראלית אחת (חדשות)
עד ראייה ששהה באתר הסקי בו התרחשה הטרגדיה הלילה בשוויץ, העיד בתקשורת הצרפתית על מה שהוא ראה | לדבריו, "אנשים שברו חלונות כדי לצאת החוצה ודרכו האחד על השני, ראיתי מחזות זוועה אמר העד | דיווח על שני יהודים נעדרים באירוע | ההערכה היא כי מדובר בשריפה שהביאה לפיצוץ, גרסה אחרת של האירוע היא שזיקוק נורה לעבר משקה אלכוהולי מה שהביא להתלקחות מבנה העץ (חדשות, בעולם)
דובר צה"ל פרסם היום את מספר החיילים שנהרגו בשנת 2025, רבים מדי מהם למרבה הצער כתוצאה מאירועי אובדנות, מקרים שניתן היה ככל הנראה למנוע אם היו מקבלים את המענה הרצוי | ההרוגים, הנופלים, ואלו שקולם לא נשמע (צבא)