מעקב אחרי תהליך ירידה במשקל של אלפי משתתפים במחקר הניב מסקנות מדהימות | למה דיאטה עלולה לגרום להחלשות העצמות והדרך היחידה לחזק אותם | האם מומלץ לנשים וילדים להרים משקולות? | ראיון מקיף עם רועי יעבץ, תזונאי קליני פיזיולוג מאמץ ודוקטורנט ספורט (תהיה בריא)
ג'ימי הוריד עשרות קילו בתחרות ענק, חוקרים שעקבו אחרי התהליך גילו משהו מטורף על הגוף האנושי | למה חילוף החומרים שלכם צונח דווקא כשאתם מתאמצים הכי הרבה? | האם כוח רצון הוא באמת המרכיב החסר, או שפשוט שיקרו לנו? | "ונשמרתם" בגרסת הצלחת: איך מנצחים את הביולוגיה בלי להפסיד את העונג שבת? (מגזין כיכר)
האם הייתם לוחצים על כפתור שהופך אתכם לרזים ברגע? • מדריך הכושר משה מנס מארח את יוסי עבדו לשיחה חושפנית על האשליה של הרזיה מהירה, תופעות הלוואי שמשביתות את החיים והטעות הגדולה של המרזים: "אתה יורד בשריר, לא בשומן" • צפו בראיון
מחקר פורץ דרך מאוניברסיטת ברמינגהם חושף את החלבון MRAP2 כגורם המרכזי האחראי על תחושת השובע. התגלית מעניקה תקווה לפיתוח תרופות עתידיות שיאזנו את התיאבון ויסייעו לסובלים מהשמנה להפחית במשקל בקלות, תוך תיקון שיבושים הורמונליים במוח (בריאות, בעולם)
חושף השקרנים ואמני האשליות מסביר איך ניתן לבלוע קופסה שלימה של גלולות הומאופתיות ללא שום חשש | למה עסק אמריקאי חייב להעסיק שומר שבת? | חנוכה הסתיים ואיתו מגיעים הפרסומים על מוצרים הזויים לירידה במשקל | כתבה מרגשת על שמחת התורה שאיחדה שכונה מפולגת (דבר ראשון)
מומחית לרפואת השמנה מסבירה אילו סופגניות אפשר לאכול בלי רגשות אשם | פינת חנוכה בעולם עם הרב בקייב שבאוקראינה | שמות הקדושים מהפיגוע באוסטרליה והתירוץ של ראש הממשלה | מתנדב ההצלה הצדיק שנהרג הלילה בתאונת אופנוע ועוד שפע של תוכן מעניין לחג החנוכה | צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
בתוכנית היום: הם לקחו תרופות וזריקות להרזיה ולהצמחת שיער ולא ידעו על תופעות הלוואי המחרידות | האם נתניהו יצא ממשפטו לדיון בטחוני דחוף על מלחמה מתפתחת מול חיזבאללה | מיקום ותוכן עצרת המחאה | מי הופתע מהשקרים של חמאס ומה ניתן לעשות | צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
"ויטמינים ופרוביוטיקה? אלו לא תרופות פלא" | הדוקטור שהפך לאושיית רשת מפריך מיתוסים בראיון חשוב | האמת על חברות התרופות ועל מדע מול סיפורי ישועות | הכלל הפשוט שיגלה לכם האם מה שמנסים למכור לכם אמיתי ויעיל או סתם מוצר חסר תועלת (דבר ראשון)
רוצים לעלות או לרדת במשקל? לחזק את המערכת החיסונית? לטפל בחוסרים ובעיות? מה באמת יעיל לכך ומהם המוצרים המסוכנים וגם, הגלולה שתשפר ביצועים בחדר כושר ומה שלא מספרים לכן על זריקות ההרזיה הפופולריות? | מסע בעולם של תוספי תזונה (בריאות)