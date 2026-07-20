אישה שנכנסה להריון של שלישייה קיבלה מהרופאים המלצה חד-משמעית לדלל שני עוברים, אך בעצת ובברכת הרב יגאל כהן, הם המשיכו את ההריון וזכו לחבוק שלוש תינוקות בריאות ושלימות | עכשיו הם באו להודות לרב יגאל כהן ולעוזרו שמעון ברדי שליוו אותם בכל התהליך | צפו במפגש המרגש (חרדים)
עשר שנים של "תשובה שלילית", של משפטים לא לעניין מהסביבה ושל חיים שהוקפאו בתוך חדר המתנה אחד גדול. מרים (שם בדוי) עברה את הדרך הזו עד הסוף הטוב, ועכשיו היא כותבת לכן מתוך הזיכרון שלא דהה: על הקנאה המותרת, על הזוגיות שנבחנה ועל האור שמחכה מעבר לפינה (מאמע, הריון ולידה)
אנחנו רגילים לחשוב שהגנטיקה היא גזירת גורל - מה שקיבלנו מההורים, זה מה שיעבור לילדים. אבל מחקרים פורצי דרך מהשנתיים האחרונות בתחום ה"אפיגנטיקה" מגלים: לאמא יש כוח אדיר להשפיע על הבריאות של הילד, לא רק דרך הגנים, אלא דרך הסביבה שהיא יוצרת עבורו ב-1,000 הימים הראשונים. כך תבני לילד שלך מערכת חיסון איתנה עוד לפני הנשימה הראשונה (הריון ולידה, מאמע)
"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם מותר לקנות עגלה או בגדים ושאר דברים לתינוק לפני שנולד? ומה קורה כשהדגם עומד להיגמר בחנות? • צפו (יהדות)
מקרה שמוגדר ללא ספק כ'נס רפואי' של ממש התרחש לאחרונה בארה"ב, כאשר אשה ילדה תינוק בריא שגדל במהלך כל תקופת ההריון - מחוץ לרחמה | בשעת הלידה הייתה האם בסכנה מיידית בעקבות איבוד דם רב, ובכל זאת, הנס התרחש והתינוק נולד בריא ושלם | נפלאות הבורא (חדשות, בעולם)
סקירה שפורסמה ב-BMJ בחנה עשרות מחקרים על שימוש באקמול (פארצטמול) במהלך הריון ואת הטענות על קשר לאוטיזם או הפרעות קשב אצל ילדים | מהממצאים עולה כי איכות הראיות הקיימות נמוכה, ומשקלה של גנטיקה וסביבה משפחתית גבוה בהרבה מכפי שסברו בעבר | איגודים רפואיים מבהירים: ההמלצות הקיימות - לשימוש אחראי בעת הצורך - נותרות בעינן (בריאות)
אם נכנסת לכאן, את בטח מרגישה את זה עכשיו: כאבים מטורפים באגן, תנועות יומיומיות שהפכו למשימה בלתי אפשרית, וכל סיבוב במיטה הוא כמו אתגר בלתי עביר |ברוכה הבאה לעולם הסימפיזיוליזיס בהריון – תופעה לא נעימה בכלל, אבל כזו שאפשר לנסות להקל עליה (הריון ולידה)
האם לסביבה יש השפעה על עוברים בטרם יוולדו? | בפרשת השבוע 'תולדות' אנו מוצאים את השוני בין יעקב לעשיו עוד בבטן אמם, כאשר זה רץ לביהמ"ד וזה רץ לעבודה זרה | המחקר בדק ומצא:עוברים נושפעים ממוזיקה שנשמעת להם באופן קבוע ומגיבים לה לאחר הלידה (יהדות)
אני זוכר ערב אחד, אשתי הרגישה לא טוב והיא ביקשה ממני שאני אביא לה איזשהו מעדן מהמכולת. עניתי לה: 'עוד מעט', ואז זה קרה. אשתי התחילה לצרוח עליי כאלו צעקות תוך כדי מילים פוגעות, לאחר מכן התחלתי לעקוב אחריה, עד שהבנתי שאני חייב עזרה | מרדכי רוט בעוד סיפור של אי-הבנה בין בני זוג (מגזין כיכר)