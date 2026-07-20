כיכר השבת

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בתאונה חזיתית

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1

חיים בהמתנה

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3

לא גזירת גורל

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הלכה ב-60 שניות

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לא ידעה שהיא בהריון

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3

מחקר חדש חושף

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בשילוב של רובוטיקה וביוטכנולוגיה

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מוכר ולא נחמד

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הלכה ב-60 שניות

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סוד האנרגיה הכמוס

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הלכה ב-60 שניות

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צריך לראות את השני!

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16
ש

חווית הלידה

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