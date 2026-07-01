שישה ימים בלבד אחרי שרעידת האדמה הקטלנית החריבה את קראקס, התושבים המבוהלים הביטו למעלה וגילו מראה שלא ישכחו לעולם | השמיים נצבעו באדום עז ומאיים, ורבים תהו: האם מדובר בסימן לסוף העולם או בתופעה שהמדע יכול להסביר? (חדשות בעולם)
אולי "בזכות" ישראל, חומרי בניין ברצועת עזה הפכו למוצר הזמין ביותר לכל ובחינם | ברצועה הנשלטת בידי ארגון הטרור האיסאלמיסטי ניתן למצוא בכל פינת רחוב בלוקים ושברי בניין הרוסים, שתי עזתיות זכו בפרס על רעיון איך לנצל את זה (מעניין)
מקרה לא פשוט ולא שגרתי התרחש אתמול בעיר בעיירה ג'נדריס בפרבר הצפוני של חלב בצפון מערב סוריה, כאשר המחלצים הוזעקו וגילו תינוק שנולד בין ההריסות. המחלצים לקחו את הפעוט בן יומו למקום מבטחים | תיעוד (חדשות)
אחרי יומיים של הפסקה ולאחר שמזכיר המדינה האמריקני סיים את ביקורו בישראל, עיריית ירושלים ומשטרת ישראל, פעלו היום בשכונות ערביות במזרח ירושלים וביצעו הרס של מבנים בלתי-חוקיים במקום | השר בן גביר: "חוק הוא חוק והוא חל על כל אזרחי ישראל. לא יהיה דין אחד לתושבים היהודים ודין אחר לתושבים הערבים" | צלם 'כיכר' תיעד את ההריסות (חדשות)