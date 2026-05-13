נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר במנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה במשרד הביטחון • הוצגו בפניו טכנולוגיות פורצות דרך בתחומי המודיעין, נשקי האנרגיה והרובוטיקה | "מיטב המוחות המבריקים עובדים כאן יום ולילה" (צבא וביטחון)
אם תתבוננו בתווית 'הרצוג', תגלו לא רק יין משובח, אלא סיפור של תשעה דורות של תשוקה, מחויבות ואהבה ליין. ממסדרונותיו של הקיסר פרנץ יוזף ועד לכרמים שטופי השמש של קליפורניה – משפחת הרצוג ממשיכה לייצר יינות ברמה הגבוהה ביותר, עם כבוד למסורת היהודית (חדשות האוכל)
המגעים לעסקת חטופים בין ישראל לחאס ממוקדים בעיקר בפגישות ושיחו פסגה בקהיר | המצרים מדווחים על אופטימיות להתקדמות בעקבות נכונות שקיימת בשני צידי המשא ומתן | נשיא מצרים סיסי מעורב במגעים ואף קיים דיון עם ראש המודיעין המצרי על פרטי המתווה המתגבש שיוצג לפני חמאס וישראל לחתימה (מדיני)
נשיא צרפת עמנואל מקרון נפגש היום עם הנשיא הרצוג לאחר שסיים מפגש עם משפחות חטופים ונרצחים ששוחחו עימו בצרפתית | הנשיא הרצוג דיבר בין השאר על לבנון עימה צרפת מקיימת קשרים הדוקים ועל האנטישמיות בעולם ובצרפת | הנשיא מקרון הבטיח: "אנחנו איתכם" (בעולם)
ראש הממשלה התייחס בנאומו בטקס הממלכתי לציון יובל למלחמת יום הכיפורים לאיום האיראני והבהיר כי במערכת הביטחון לא מזלזלים בו | הוא אמר: "יש לנו עם אחד עם עתיד ועבר משותפים" | הנשיא הרצוג התייחס לפיצוץ מניין התפילה בתל אביב: "נחרד מהמראות, זו סכנה של ממש לישראל" | הציטוטים (אקטואליה)
בסביבת ראש הממשלה יסתפקו גם בהודעת תמיכה בלבד אבל הנשיא הרצוג מסתייג | לפי דיווחים נעשה ניסיון לבקש הצהרה משותפת | המטרה היא: למצוא "חותמות כשרות" חיצוניות למהלך | מחר בבית המשפט העליון - הדיון הדרמטי על העתירות נגד החוק (פוליטי)
נשיא המדינה הציג את "מתווה העם" לשינויים במערכת המשפט, במטרה להוביל לפשרה בין הצדדים • גורם בקואליציה תוקף: "זה מתווה גרוע ולא מקובל על אף סיעה" • הליכוד: "רק מנציח את המצב הקיים" • 'כיכר' עם הנאום המלא ועם עיקרי המתווה (אקטואליה)
בישיבת הממשלה הראשונה הגדיר נתניהו ארבע מטרות עיקריות והביע התרגשות: "פעם שישית שאני מקים ממשלה, אני מתחיל את שנת ה-16 שלי כראש ממשלת ישראל" • השגריר באו"ם ארדן ימשיך בתפקידו • היועצת המשפטית לממשלה לא הוזמנה באורח חריג, ובסביבת נתניהו מסרו: "היא לא רצויה פה" (פוליטיקה)