עוד כתבות על הרצליה:
אפליה זועקת
חוף נפרד בלי הפרדה: עיריית הרצליה עוררה סערה
קובי ישראל||
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הוועדה לפניות הציבור דנה בהחלטת עיריית הרצליה להפעיל את החוף הנפרד במשך שלושה חודשים בלבד, בעוד יתר חופי העיר פתוחים כחצי שנה • משרד הפנים: הרצליה היא היחידה שבה קיים פער בין תקופת פעילות החוף הנפרד לשאר החופים • העירייה: ״לא קיים ביקוש משמעותי״ (בארץ)
פונה עם חבלה בראש
פועל נפל מגובה 5 מטר באתר בנייה במרכז הארץ; ופונה במצב קשה
דניאל הרץ|
פועל כבן 50 נפל מגובה של כ-5 מטרים באתר בנייה ברחוב הנשיא יצחק בן צבי • צוותי החירום העניקו טיפול רפואי ופינו אותו לאיכילוב במצב קשה עם חבלת ראש | עדכון (בארץ)
עֵינֵי הָעֵדָה | תפילות בחסידות
במרכז רפואי פרטי: האדמו"ר מגור יעבור הליך רפואי מורכב
חיים רוזנבוים|
בעקבות חולשה בראייתו ומיחושים שונים של האדמו"ר מגור, בתקופה האחרונה, המליצו הרופאים המומחים על פרוצדורה מיוחדת בעיניו שתיערך במרכז הרפואי 'מדיקל סנטר' בהרצליה, שם יבוצע הניתוח | כל הפרטים (חסידים)
"מתנהגים אלינו כמו לבהמות"
שוחררו מהכלא הצבאי והתקבלו עם לפידים ושטיח אדום | אחד הבחורים שחזר: כך נראים החיים בין החומות
חזקי שטרן||
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בהרצליה נערך מעמד קבלת פנים מרגש לכבודם של הבחורים נהוראי בכר ונתנאל יהודה, תלמידי ישיבת "חזון מרדכי", שנעצרו והושלכו לכלא הצבאי בעוון לימוד תורה | הבחורים התקבלו בשטיח אדום בליווי לפידים, תזמורת וכלי שיר | הרבנים חיזקו את הבחורים, ועמדו על חשיבות ההתמדה בלימוד התורה ואף מתוך מסירות נפש | הבחור נהוראי בכר שנעצר ב"תרגיל" כאשר נשלף מהישיבה, שחזר את מה שחווה בין כותלי הכלא | צפו (חרדים)
"בריונות אנטי-ליברלית"
גברים הודיעו שיבואו לאירוע נשים: היוצרת החרדית מגיבה לאיומים
אריה רוזן||
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היוצרת החרדית טלי אברהמי מגיבה לקריאות למחות נגד הקרנת סרטה, המיועד לנשים בלבד | "שוויון אמיתי לא אומר שכולן חייבות לחיות אותו דבר”, הדגישה (ברנז'ה)
בעקבות מעצר תלמיד ישיבה
כוננות בבני ברק: 'הפלג הירושלמי' יוצא לרחובות | במשטרה חוששים
חיים רוזנבוים||
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לאחר שבוע דרמטי שבו פשטו כוחות המשטרה הצבאית על בתי בחורי ישיבות בדימונה, הרצליה ותל אביב • בהוראת הגאון הרב צבי פרידמן: הפגנות ענק צפויות היום (חמישי) החל מהשעה 17:00 • המשטרה בחשש: האם המפגינים יפשטו על יעד חדש וחסוי? • ובתווך, זעקת מנהלי המוסדות: "אל תעצרו רכבים עם ילדים מיוחדים, זה נזק בלתי הפיך" (חרדים)
מבצע מעצרים ארצי
מבצע מעצרים לילי: כוחות המשטרה הצבאית פשטו על בתי תלמידי ישיבות
חזקי שטרן||
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בשעה 4 לפנות בוקר פשטו כוחות על בית בהרצליה וערכו חיפוש ברוטאלי • במקביל ניסיונות מעצר בתל אביב ודימונה | פניות ל'צבע שחור' הובילו לנסיגת הכוחות (חרדים)
הרדיפה אחר לומדי התורה
גל המעצרים נמשך: תלמיד עריק ששהה בישיבה בהרצליה קיבל טלפון לצאת החוצה - ונעצר
נחמן שטרנהרץ||
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בשעות לפני הצהרים נעצר בן ישיבה מישיבתו בהרצליה | הבחור העריק קיבל טלפון שממתינים לו מחוץ לישיבה, כשיצא פגש בשוטרי המשטרה הצבאית שעצרו אותו לבסיס תל השומר | "מדובר באירוע תקדימי של מעצר מבין כותלי ישיבה, ובהמשך הכרזת המלחמה ביהדות החרדית ולומדי התורה, זאת בנוסף למעצר שבוצע הלילה בבית בשכונת גילה בירושלים" נמסר (חרדים)
היסטוריה ואקטואליה
בשילה הקדומה או במסגד סידנא עלי - היכן קברו של עלי הכהן הגדול?
ישראל שפירא|
היום, י' באייר, חל יום פטירתו של עלי הכהן הגדול, כמובא במגילת תענית | לרגל יום היארצייט ישראל שפירא יצא לסקור את המסורות ההיסטוריות סביב מקום קבורתו, שאלה שליוותה אותו במשך שנים רבות של סיורים והרצאות בשני האתרים המרכזיים (היסטוריה)
בשורה לטסים
נתב"ג חוזר לפעילות מלאה • שדה התעופה רמון יצטרף ביום ראשון
בני סולומון|
בעקבות הפסקת האש, משרד התחבורה הודיע על פתיחה מחודשת של נתב"ג לטיסות בינלאומיות. חברות התעופה הזרות עודכנו על החזרה לשגרה, כשביום ראשון יצטרף גם נמל התעופה רמון לפעילות מלאה • חיפה תיבחן לקראת סוף השבוע | החזרה המדורגת (תעופה)
בהתאם להנחיות
כדת משה וישראל: הזמר בן צור התחתן באירוע מצומצם עקב המלחמה | צפו בשמחה
איציק אוחנה||
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הזמר בן צור התחתן היום עם בת זוגו שיראל קלו | האירוע התקיים בבית הכנסת 'היכל מרדכי' בהרצליה, באופן מצומצם בעקבות המלחמה עם איראן | בסידור חופה וקידושין כובד מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן (ברנז'ה)
טרור בלב אירופה
מגרמניה ללבנון: כך חימש סוכן את כטב"מי חיזבאללה
דוד הכהן ויוסי נכטיגל|
בית משפט בגרמניה גזר שש וחצי שנות מאסר על פעיל חיזבאללה שרכש רכיבים לתוכנית הכטב"מים של הארגון במיליוני אירו. בין הפשעים: אספקת הציוד ששימש למתקפת הכטב"ם על בית האבות בהרצליה ביום כיפור. כך פעל מערך הרכש החשאי של נסראללה מתוך היבשת (בעולם)
ענבי הגפן
רבה של אור עקיבא השיא את בנו, כולם באו לברך; גלריה
איציק אוחנה||
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שמחה בעולם הרבנות | רבה של אור עקיבא ורב הכשרות הארצית, הגאון רבי אליהו אילוז, השיא אמש את בנו בקיסריה | בשמחה השתתפו גדולי תורה, רבנים, דיינים ואישי ציבור שעלו לאחל מזל טוב. בסידור חופה וקידושין כובד הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף (חרדים)
ננעלו בחדר השינה
צפו: התחזו לשוטרים ותקפו באלימות את בעל הדירה ואשתו
שמשון הייניקן|
כתב אישום חמור הוגש נגד תושב הרצליה שהתחזה לשוטר יחד עם חשודים נוספים, הציג צו חיפוש מזויף ושדד סוחר זהב בביתו בראשון לציון | בשלב מסוים התעורר חשדו של בעל הדירה, ואז תקפו החשודים אותו ואת אשתו באלימות קשה (בארץ)
"גרירת רגליים של שנים"
בשבת קודש: מצוק בחוף הרצליה קרס; "אנחנו רגע לפני סגירת חופי הים בעיר"
קובי אטינגר||
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חלק מצוק בחוף סינדא עלי שבהרצליה קרס במהלך שבת קודש, אך בחסדי שמיים לא היו נפגעים והסקרנים הורחקו מהמקום | ראש העיר תקף: "אנחנו רגע לפני סגירת חופי הים בהרצליה" (חדשות בארץ)
נגנב רכוש מאות אלפים
תושב ג'לג'וליה ירד לחניה בקניון בהרצליה וניסה לפרוץ לרכב | תיעוד
דוד הכהן||
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בשעות אחר הצהריים לפני כחודש, התקבלה קריאה במשטרה על רכב שעל פי החשד נפרץ בחניון רב קומתי בקניון בעיר הרצליה, ממנו נגנב רכוש בשווי מאות שקלים | צפו בתיעוד (חדשות משטרה)
סערת האפליה בהרצליה
בעקבות פרסום 'כיכר': דיון דחוף בכנסת על המכרז שמדיר שומרי שבת
נחמן שטרנהרץ||
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בעקבות הפרסום ב'כיכר', ועדת הפניות הציבור תתכנס לדיון דחוף על מכרז פוד-טראקים בהרצליה המחייב פעילות בשבת • ארגון בצלמו: 'לא ייתכן שמי שרוצה לשמור שבת לא יוכל לפרנס משפחתו' | העירייה מתעקשת להמשיך במכרז חרף הביקורת (חרדים)
סערת האפליה בהרצליה
מכרז פוד-טראקים בהרצליה מחייב פעילות בשבת • מונע כשרות
נחמן שטרנהרץ||
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מועצת העיר הרצליה מקדמת מכרז להפעלת פוד-טראקים בפארקים העירוניים המחייב פעילות בשבת קודש • הדרישה מונעת משומרי מצוות להתמודד ומונעת קבלת תעודת כשרות | ארגון 'בצלמו' וח"כ פורוש תקפו בחריפות (בארץ)
מגע עם סוכן איראני
כתב אישום: תושב ראשל"צ צילם את ביתו של נפתלי בנט תמורת תשלום
יוסי נכטיגל||
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