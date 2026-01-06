ארה"ב מאיצה את פיתוח ה-W93: ראש הקרב הגרעיני החדש הראשון מאז המלחמה הקרה. הפרויקט, שעלותו נאמדת ב-15.5 מיליארד דולר, נועד להחלפת מערכי הגרעין בצוללות הצי האמריקאי והבריטי כמענה לאיומים מתפתחים מצד סין ורוסיה (בעולם)
בכתבת וודיאו מקיפה יוצא כתב השטח של כיכר השבת אל מבצע הריסת בית המחבל שרצח את הקדוש החרדי בן ה-12 | לילה לבן עם חטיבת יהודה, סיירת הנדסה, פקע"ר, מהנדסים וטכנאים | כך מפוצצים קומה תוך דיוק כירורגי בתוך כפר עויין | ההצלחות והכשלונות (צבא וביטחון)
בצה"ל הציגו את התחקיר לאירוע הקליע שאותר בגופו של נער בן 14 בבנימין | לדבריהם: "רק כוח צבאי אחד ביצע ירי חי - והוא בוצע לאוויר - לטובת הרתעה" | הקצין היורה טען: ״כל מי שזורק אבנים על כוח צבאי - שיקח בחשבון שייתכן והוא ייפגע״ (צבא)
"המצב הערב בין איראן עזה והלחץ שמשודר מכל מקום, הרבה פחות ממה שעומד לקרות" • צבי יחזקאלי הפרשן לענייני ערבים של 'חדשות 13', במונולוג מיוחד הערב של אמונה והרגעה על הכוננות בישראל לקראת מתקפה איראנית • צפו (חדשות)