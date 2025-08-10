בעקבות המבוי הסתום במו"מ לעסקה, בהסתדרות העובדים החלו בדיונים פנימיים בניסיון לנקוט צעדי מחאה שיביאו את הממשלה | על הפרק לא עלתה שביתה כללית - עקב הכשלון בעבר, אלא צעדי מחאה "יותר ממושכים" שיפריעו למקבלי ההחלטות, או "יותר מודרניים" בשפה של ארגוני העובדים (בארץ)
מאות תלמידות מוסדות "עמוד החסד" באשדוד, הפגינו הבוקר במשרדי העירייה, לאחר שהגדר המקיפה את בית הספר הוסרה, וטרם תוקנה על-ידי העירייה. בוועד ההורים מאשימים את העירייה בנקיטת סחבת ובהתנכלות מכוונת ואומרים: "זו בושה שילדים צריכים ללמוד ללא גדר ובחוסר ביטחון מוחלט"
סולר שדלף ממשאית של חברת "פז גז" בכניסה למודיעין עלית, השבית את העיר. במשך שעות ארוכות נחסמו דרכי הגישה לעיר, והמוני תושבים ניסו למצוא דרכים חלופיות. משפיע ברסלב בעיר, הרה"צ רבי יעקב שכטר, חולץ ברכב הבטחון. כתב "כיכר השבת" במודיעין-עלית תיעד את רגעי הדרמה (חדשות, חרדים)