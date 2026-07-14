מתנדב של ארגון ה'שומרים' בקראון הייטס זיהה גנב "על חם" בתוך הסופרמרקט הפופולרי 'כשר טאון'. המתנדב עקב אחריו, הזעיק כוחות נוספים, ותוך דקות ספורות נלכד החשוד על ידי שוטרי ה-NYPD כשהוא כבול באזיקים (חרדים)
תיעוד חריג ומזעזע שפורסם על ידי ארגון "השומרים" בלונדון מעורר סערה: גבר תועד ברחוב מרכזי במזרח העיר כשהוא פונה למצלמה ומאיים "לערוף ליהודים את הראש אחד אחד", תוך שילוב קללות וקריאות נגד ישראל. משטרת לונדון פתחה בחקירה דחופה (יהדות בעולם)
דרמה לילית: מתנדב ארגון 'השומרים' הציל בחור ישיבה מתקיפה אלימה לאחר שאלמוני רדף אחריו עם אבנים ומוטות ברזל תוך קריאת קריאות אנטישמיות. התוקף נעצר על ידי קצין משטרה שעבר במקום, והיחידה לפשעי שנאה פתחה בחקירה רשמית של האירוע (חרדים בעולם)
גבר נעצר בלונדון לאחר שתקף באכזריות נשים חרדיות באמצעות חגורה והטיח בהן נאצות אנטישמיות בלב שכונת האקני. מתנדבי ארגון 'השמירה' לכדו את החשוד והעבירו אותו לידי המשטרה, שייחסה לו חמישה סעיפי אישום בגין תקיפה ופשע שנאה (חרדים בעולם)
גל האנטישמיות בממלכה מחריף: גבר כבן 50 נעצר בלונדון לאחר שאיים על נוסעים יהודים וגידף אותם באמירות מזעזעות | באירוע נוסף במנצ'סטר, נעצר גבר שאיים בסכין על חרדים בסאלפורד: "נעשה את זה כמו הנאצים" (חדשות)
הערב התקבל דיווח במוקד השומרים במודיעין עילית, על חדירה של 25 שב"חים באזור השער הצהוב, חלקם נלכדו ע״י הצבא | בשל החשש שישנם עוד נמלטים, מתנדבי השומרים סרקו את שטח הוואדי בעזרת מפעילי הרחפנים של יחידת הרחפנים לישראל שסרקו באמצעות רחפן טרמי (ביטחון)
צלבי קרס גדולים רוססו על מגלשה בפארק ילדים פופולרי בלב שכונת בורו פארק החרדית בברוקלין | המשטרה חוקרת את מעשה האנטישמיות החמור: "הורים לעולם לא צריכים לחשוש שילדיהם יתקלו בשנאה נתעבת במגרש משחקים" (חרדים בעולם)
באמצע מעבר דירה, גילה תושב שכונת בורו פארק החרדית שנעלמו 7,000 דולר ממגירה בדירה | הוא עירה את 'השומרים', שיצר קשר עם מנהלי חברת ההובלה. בהמשך היום כשפתח את המגירה פעם נוספת, גילה בעל הבית את הכסף במקום (חרדים, בעולם)
נגד חיים רוטר יו"ר ארגון השומרים בבני ברק הוגש כתב אישום בגין עבירות חמורות בארבעה נערים, בהם קטינים | במהלך החקירה הצטברו נגדו 15 תלונות שהוגשו, אולם רק חלקם נכללו בכתב האישום | מרכז הסיוע מגן: "מדובר בצעד חשוב ומשמעותי במאבק לצדק ובקריסת חומת ההשתקה" (חדשות, אקטואליה)
חוק הגיוס מתקדם - אופטימיות בסיעות החרדיות | סערה בספרד: נערים יהודים הורדו מטיסה, ועל פי עדויות "הדיילים טענו שישראל מבצעת רצח עם" | בלב הקרבות: כתבנו ישי כהן עם לוחמי צה"ל בעומק חאן יונס – עדות מהחזית | 12 הרוגים בעימותים בין תאילנד לקמבודיה | כך תפסו השומרים את נוכל שעקץ אישה ב־13 אלף דולר- כמו סרט הוליוודי | כותרות היום ועוד | צפו (היום בכיכר)
ככה ענה גשייד לילד חולה סרטן שחשש למות מטיל| הבדואי שנלחם במחבלי החמאס | זה מה שהיינו עושים אם איראן הייתה מצליחה לפגוע לנו ברמטכ"ל | הסטורי של אשר בתיעוד מתוך סוריה | תיעוד נדיר של יתוש מנגן ופיצוץ מבנים מרהיב מרחבי העולם | איך מודיעין עילית מובילה בעולם ודף היומי בדקה (דבר ראשון)