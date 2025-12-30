ביום שבת כוח צנחנים נכנס בניגוד לנהלים וללא אישור לכפר דיר דבואן שליד רמאללה - והשחית רכבים של פלסטינים | לפי צה"ל, האירוע תוחקר ובו "התגלו חריגות נוספות שטופלו גם כן" | הלוחמים המעורבים נשפטו ונענשו, מפקדי הכיתות ולוחם נוסף ייאסר | "כלל המפקדים המעורבים באירוע לא יחזרו לתפקידי פיקוד ולחימה בצה"ל", נמסר (צבא)
מירה חג'ג', אם שכולה, פרסמה הערב פוסט כאוב בה סיפרה כי תמונותיהן של בתה התצפיתנית אביב הי"ד ואופיר דוידיאן הי"ד שנרצחו בבוקר הטבח בשמחת תורה, הושחתו בפעם השלישית | לדבריה, "אדם בחזות חרדית" השחית את השלטים בשעת לילה מאוחרת (בארץ)
המשטרה הזמינה לחקירה שישה נערים קטינים, הגדול שבהם בן 14, בחשד להשחתת קברים בבית העלמין בבני ברק - בין היתר את קברו של ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל | מבדיקה שנערכה הרקע להשחתה הוא קטטה ומעשה קונדס ביניהם (משטרה)
לאחר עימותים בין רועי צאן יהודים, לבין ערביים תושבי חברון בליל שישי האחרון, החליטו בצה"ל לצאת לפעילות מבצעית, בה השחיתו ופגעו בציוד בניגוד לפקודות | מפקד הפיקוד בלוט: "מדובר באירוע חמור המנוגד לרמה המקצועית והערכית, של צה"ל" (צבא)
החשוד, תועד כשהוא משחית שלט לזכרו של חלל צה"ל אלחנן קלמנזון הי"ד, שנפל בקרב הבלימה שהתנהל בעוטף עזה במתקפת הפתע | התיעוד הופץ ברשתות החברתיות והמשטרה פענחה את זהות החשוד ועצרה אותו: "חופש המחאה מסתיים במקום שבו מתחילים מעשים עבריינים" (משטרה)
סוכות שהקימו שליחי חב"ד בנס ציונה במספר נקודות בעיר הושחתו בידי פעילי מחאה | אחד מהם התגאה בקבוצת וואטספ: "כעת הדשא שעליו הוקמו הסוכות יוכל לשוב וללבלב" | שליח חב"ד נתאי אריאל שהקים את הסוכות: "בטוחני שזה יגרום להבערת הניצוץ היהודי בכל אלו ששמעו על הטרור הזה" | כל הפרטים (אקטואליה)
אמנות או וונדליזם? מי מצייר על הקירות ברחובות ומדוע? ואיך עושים כתובות ענק על בניינים • איך פשקווילים הפכו לאומנות מחאה והאם מרוויחים מזה כסף • סיור במעוז היצירה, ביקור בגלריות ושיחה עם חוקרי תרבות • וגם 'הכתובת על הקיר' בנביא יחזקאל (מגזין)