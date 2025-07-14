ראש תחום חדשנות בחטיבת הדאטה והבינה המלאכותית במערך הדיגיטל הלאומי מזהיר מפני הרחבת פערים בראיון לפרויקט 'כיכר השבת' על בינה מלאכותית • הוא מספר מה הוא למד ממתמטיקאי סיני על "תרבות המחלוקות לשם שמיים" שהפכה את ישראל למוצלחת | האזינו (טכנולוגיה)
בלי תקציב, בלי אישורים ובלי גבולות - הרננדו גואנלאו, פנסיונר ממנילה, הפך את ביתו לספרייה חופשית ופתח עולם של קריאה עבור אלפי ילדים ומבוגרים | סיפור מעורר השראה על אדם אחד, חזון פשוט, ומהפכה שקטה של ידע (בעולם)
שיחה מרתקת עם בכיר באקדמיה על לימודי תואר לחרדים | מה הוביל להקמת המסלולים החרדיים, איך מגשרים על הפערים ועם מה המוסדות עצמן צריכים להתמודד? | וגם, למה התוכניות החרדיות מצליחות יותר משאר התוכניות למגזרים אחרים ולמה דווקא בנות הזקונים הן שמובילות את השינוי בחברה החרדית? • הנוסע המתמיד, הפרק השלישי (חרדים)
"ויהי בחצי הלילה מתעוררת הרבנית הקשישה מרת פייגה בבהלה ויורדת ממיטתה וממהרת לנקוש על דלת חדרו של בנה" | ישראל שפירא יצא בעקבות המעשה המבהיל על החלום המבעית בעקבות ספרו של המשכיל ובדק האם הוא אכן קרה... (חרדים)
קנאי לונדון התנגדו לרבם ר' דוד ניטו, ומררו את חייו. שני הצדדים פנו לבית דין בראשות החכם צבי, ולאחר שנתיים ימים בהם ישב החכם צבי על המדוכה, הוא פסק לטובת רבי דוד ניטו וטיהר אותו מכל אשמת כפירה (היסטוריה)
פעם אחת בשבת תשובה לפני ימים נוראים, עלה העילוי ממוטלה לדרוש מוסר בבית כנסת הגדול של העיר, אולם לא יכל להתחיל את דרשתו, תוך כדי שהוא נשנק בבכי ואמר שמכיוון שבנו נפל להשכלה וסטה מהדרך, הוא לא יכול להטיף מוסר לאנשים אחרים (היסטוריה)
הרב אביתר מלאכי, שעסק רבות בכתבי רבי משה קוניץ, מוכיח (לדבריו), שכל אותם מקורות שטענו שמשה קוניץ תמך ברפורמים, והיה בעד בית כנסת מעורב גברים ונשים, והכנסת עוגב לתפילות השבת, אינם אלא שקר וכזב ומדובר בהוצאת שם רע (היסטוריה)
מדפיסי דפוס וילנא, העריכו את משה קוניץ, ובראש משניות סדר זרעים הדפיסו מאמר שהועתק מספרו; השאלה המסקרנת ביותר, מה עושים היום מדפיסי ש"ס משניות הנפוצים, כ'זכר חנוך', 'מסורת הש"ס' ו'עטרת שלמה', האם השמיטו מאמר זה או לאו? (היסטוריה)