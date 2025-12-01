אנחנו צריכים - לבטל את עצמנו ממש! להבין שהיחיד ששולט בכל העולם הוא רק - בורא עולם! אנחנו כלום ושום דבר בעולם הזה. ואיך קשה לומר את זה... מיד עולה התנגדות פנימית, האגו קופץ ואומר:אני כלום? שום דבר? בטוח? קשה לקבל את האמת הזאת | מאמר תשובה מיוחד מתורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)
הוא חיפש וחיפש בערמת המעטפות, ולא מצא את
שמי. "בטח אשתו פספסה אותך, זה קורה לה לפעמים", הוא אמר בהלצה והוסיף:
"עכשיו אני אעדכן אותה, ומחר אדאג שזה יהיה אצלך". הגעתי לביתי, ואז הטלפון
צלצל. זה היה המזכיר, "ר' שמשון, דיברת איתה ממש עכשיו, היא אמרה שתיצור עימה
קשר" (מגזין כיכר)
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