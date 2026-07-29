מאה עיתונאים ממגוון כלי התקשורת החרדיים התכנסו במוזיאון הסובלנות • הרב הראשי בירך את היוזמה והרב נורדמן הדגיש את חשיבות התקשורת הישירה | אירוע היסטורי בעולם התקשורת החרדית | הפרטים והתיעוד (עיתונות ומדיה)
המסך החדש של סמסונג נועד להגן על המשתמשים מפני "מציצים מעבר לכתף" באמצעות טכנולוגיה אופטית מתקדמת המשנה את כיווני פיזור האור - וניתנת להפעלה או כיבוי במגע כפתור | ה־Galaxy S26 Ultra, שיוצג היום באירוע Galaxy Unpacked בסן־פרנסיסקו, הוא הסמארטפון הראשון בעולם המשלב את הפתרון כחלק מהמסך עצמו (טכנולוגיה)
במסגרת הופעה מפתיעה בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, הכריז מאסק כי החברה תחל במכירת הרובוטים ההומנואידים שלה לציבור תוך כשנתיים | עם זאת, הוא מזהיר שהייצור הראשוני יהיה “איטי וכואב”, עד שיגיע לקצב המוני (טכנולוגיה)
סמסונג עושה צעד נוסף במירוץ אחר עתיד המובייל עם Galaxy Z TriFold - מכשיר פרימיום שמתקפל לשלושה חלקים, נפתח למסך Dynamic AMOLED בגודל 10 אינץ', משלב מעבד Snapdragon 8 Elite, סוללת 5,600mAh ויכולות מולטיטסקינג שמקרבות אותו יותר מתמיד לטאבלט ולמחשב נייד, אך מגיע עם תג מחיר גבוה וזמינות מוגבלת לשווקים נבחרים בלבד (טכנולוגיה)
אחרי שנים של פיתוח שקט ושותפויות אסטרטגיות, ענקית הרכב היפנית מציבה יעד פורץ דרך: רכב ראשון עם סוללת מצב מוצק יגיע לכבישים עד 2028 - עם טכנולוגיה שמבטיחה טווח נסיעה חסר תקדים, טעינה מהירה במיוחד ומהפכה בשוק מכוניות היוקרה והביצועים (רכב)
המודל החדש, שהפך לברירת המחדל לכל משתמשי ChatGPT, מציע דיוק משופר, בחירה אוטומטית בין גרסאות שונות, יכולות קוד מתקדמות ואינטגרציה עמוקה במערכות של מיקרוסופט ואפל - אך לא כולם משוכנעים שמדובר במהפכה טכנולוגית (טכנולוגיה)