איש התקשורת יענקלה פרידמן בראיון כאוב ונוקב על מכת השעה בציבור החרדי: מהסכנות החמורות שבקניית דירה עם שלושה שותפים, דרך אשליית הקרקעות החקלאיות ועד הניצול הציני של גדולי ישראל במודעות הפרסום | "בביזנס מדברים במספרים, לא בסיומי מסכתות" (דבר ראשון)
מהלך מפתיע של ענקית הטכנולוגיה מערער את אחד הענפים המתפתחים ביותר בתחום האקלים, שנשען כמעט כולו על רוכשת בודדת | השהיית הרכישות עשויה לשנות את מאזן הכוחות בשוק הפחמן הגלובלי ולהציב סימן שאלה על עתיד תעשיית לכידת הפליטות (כלכלה)
האם המיתוס על המגזר החרדי שחי על הלוואות עומד להתרסק? למה החסידים לווים פחות מהליטאים, כמה באמת עולה לחתן ילדים, והאם השילוב בין הגמ"ח המרכזי לשוק ההון הוא גאונות פיננסית או סכנה מוחשית? צפו בפאנל המלא של "סופר דאטה" וגלו את כל התשובות.
העיירה הקטנה שהוקמה אי אז בעמק יזרעאל הפכה לעיר ואם בישראל עם יעד שאפתי ל-200,000 תושבים | המחירים הנמוכים של הדירות מושכים קונים ומשקיעים רבים, אך בעיר עם פוטנציאל בנייה ענק - ההשקעה כרוכה בסיכון | ומהי הסכנה בעפולה שטמונה דווקא לתושבי המרכז שאינם מכירים את השוק בעיר? עושים לכם סדר (מגזין, נדל"ן)
בתקופה האחרונה התקשורת בישראל מדברת על הרכבת מדובאי לישראל ועל מהפכת סחר שתחבר אותנו מאירופה עד הודו. איך זה משפיע על שוק ההשקעות? סחף השקעות של ישראלים בדירות בדובאי, מהי הסיבה לכך? הכירו את המספרים שעומדים מאחורי הדירות..
לפני מספר שבועות דווח על כך שעשרות אברכים שהשקיעו כסף רב ואף חלקם משכנו את הדירה היחידה שלהם, השקיעו במכרות זהב באתיופיה | גדולי הדיינים נדרשו לנושא וכתבו חוות דעת ארוכה על ההשקעה המדוברת, אך בכל מקרה הציבו תמרור אזהרה | בנוסף, תיעוד מאתיופיה של מכרות הזהב המדוברות (חדשות)
משאבות חלב, מוצרים מהפכניים וקרקעות "מופשרות" איפה האותיות הקטנות שגונבות לכם |למה הם פונים דווקא אליכם? הסיבה המפחידה שצריכה לעניין אתכם | הידללות מניות: קניתם פרוסה פתאום היא שווה חצי. ככה עושים את זה | רק בדברים בטוחים: איך להשקיע נכון בלי להפסיד | צפו (דבר ראשון)
ראיון אולפן מיוחד: אדיר ראובן, מנכ"ל קבוצת אדיוס, חושף את פרויקט "ג'וי" בכפר סבא – מתחם מגורים לסטודנטים על קרקע היסטורית של בני עקיבא, המציע ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור ממדד ושכירות מובטחת לשנה. "זה כמו להשקיע בחו"ל, אבל בארץ"
ר' צבי טסלר מ'המוקד הציבורי' מעדכן על רבע מיליארד שקלים שבבדיקה כרגע בבתי הדין | הגרמ"ה הירש במשא דרמטי על סוד קיומה של המדינה • אפקט מדורו: האם טהרן היא הבאה בתור? • וגם: ישראל שפירא יוצא להגנת התנא המושמץ מטבריה וטובל במעיין נסתר • האם כדאי להשקיע באפליקציות? (דבר ראשון)
ענקית הרכב הגרמנית פורשה הודיעה בסוף השבוע על שינוי אסטרטגי דרמטי: השקעות של מיליארדים יבוטלו, דגמים חשמליים יידחו, והחברה תחזור למנועי בעירה פנימית והיברידיים בעשור הקרוב - מהלך שמכה גלים גם בקבוצת פולקסווגן, שצפויה להפסדים אדירים | הירידה החדה בביקושים, הקריסה בשוק הסיני, ומלחמת הסחר עם ארה"ב - מציבים בפני פורשה והבעלים פולקסווגן אתגרי רווחיות עצומים לשנים הקרובות (רכב)
הזהב רושם שיאים חדשים עם עליות של 38% מתחילת השנה, כשמשקיעים מכל העולם ממהרים להגן על תיקיהם ברקע היחלשות הדולר, תחזיות להורדת ריבית פדרלית ואי שקט גיאופוליטי מתמשך | מומחים מעריכים שהריצה הגדולה עוד לא הסתיימה, והמחיר עשוי לטפס עד 4,000 דולר לאונקיה בשנה הקרובה (כלכלה)
המוזיאון הפופולרי, הבית לאוסף הגדול בעולם של עבודות וינסנט ואן גוך, מזהיר כי ייאלץ לסגור את שעריו אם המדינה לא תספק לו תקציב נוסף של 2.5 מיליון אירו בשנה לטובת תיקונים חיוניים בתשתית | המחלוקת המשפטית, שנמשכת כבר שנתיים, שמה במבחן את התחייבות הממשלה ההולנדית מהסכם היסטורי מ-1962 להבטחת קיומו ותחזוקתו של המוסד התרבותי - ומעוררת דאגה לעתידו של אחד מסמלי התרבות המרכזיים בהולנד (בעולם)
במהלך טקס רשמי בבית הלבן העניק מנכ"ל אפל, טים קוק, לנשיא דונלד טראמפ לוח זכוכית ייחודי על בסיס מזהב טהור - וזכה בתמורה להכרזה על השקעה עצומה בתעשייה האמריקנית והטבות מס שמטילות סימני שאלה על מדיניות האתיקה של החברה (כלכלה)