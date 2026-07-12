הרשות לניירות ערך פתחה בחקירה גלויה נגד איש העסקים חיים ליב קפלן בחשד להונאת משקיעים חרדים בהיקף של מעל 200 מיליון ש"ח. המיזם המבטיח לכריית זהב באתיופיה התגלה כפירמידה משומנת, תוך התעלמות מוחלטת מהוראות הרשות לעצור את הגיוס (בארץ)
הרשות לניירות ערך פתחה בחקירה גלויה בפרשיית ההשקעות במכרות הזהב | אברכים רבים מישכנו את דירתם היחידה | תמיכת ועידוד של רבנים שלא תמיד הבינו את הסיכון | הפעילות של הפורום להגנת הצרכן החרדי והמעבר לשלב הגלוי של החקירה | סימי ספולטר בראיון מקיף על הסיפור ההזוי הזה | החברה דוחה את ההאשמות. לדבריהם: התיק ייסגר לאחר שיתבררו העובדות (דבר ראשון)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: האם מותר לקנות כרטיסי הגרלה והשקעות ממעשר כספים? • צפו (יהדות)
איך שאנחנו קמים בבוקר, לאורך כל שעות היום, לפעמים אפילו במקום לישון בלילה - מה שמעסיק אותנו יותר מכל הוא הילדים שלנו; ההווה וגם העתיד. אבל כולנו יודעים שלא מספיק רק לחשוב עליהם. צריך גם לקבל החלטות, לנקוט צעדים. רוצים להיות מעשיים? הישארו איתנו (כלכלה)
תשכחו ממניות, זהב או קריפטו מתברר שהתשואה הגבוהה ביותר עשויה להסתתר דווקא בקופסאות פלסטיק צבעוניות | מחקרים חדשים חושפים את עולם השקעות הלגו, שבו ערכות נדירות מזנקות באלפי אחוזים ומשאירות את הבורסה הרחק מאחור (חדשות בעולם)
האם המיתוס על המגזר החרדי שחי על הלוואות עומד להתרסק? למה החסידים לווים פחות מהליטאים, כמה באמת עולה לחתן ילדים, והאם השילוב בין הגמ"ח המרכזי לשוק ההון הוא גאונות פיננסית או סכנה מוחשית? צפו בפאנל המלא של "סופר דאטה" וגלו את כל התשובות.
מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון של איראן המחוסל, נבחר בתחילת השבוע לרשת את אביו | למרות שלא החזיק מעולם בתפקיד רשמי במשטר - במשך שני עשורים ניהל את משרד אביו | במקביל, בנה אימפריית נדל"ן ענקית: ממלונות הילטון בגרמניה ועד אחזקות בדובאי, לונדון ופריז, כל זאת לצד שורת השקעות מחברות ספנות במפרץ הפרסי ועד חשבונות בנק בשווייץ (מגזין)
לפני מספר שבועות דווח על כך שעשרות אברכים שהשקיעו כסף רב ואף חלקם משכנו את הדירה היחידה שלהם, השקיעו במכרות זהב באתיופיה | גדולי הדיינים נדרשו לנושא וכתבו חוות דעת ארוכה על ההשקעה המדוברת, אך בכל מקרה הציבו תמרור אזהרה | בנוסף, תיעוד מאתיופיה של מכרות הזהב המדוברות (חדשות)
כולם מדברים על "מינוף", כולם חולמים על "השקעות", אבל רובנו פשוט צועדים בעיניים עצומות לתוך סיוט כלכלי | בראיון מקיף מסביר מרטין בוקסדורף איך דווקא העשירים מסתבכים יותר | למה הקהילה שלכם היא המקום הכי מסוכן לכסף שלכם, ואיך הופכים לסיפור הצלחה במדינה שלוקחת את רוב הרווחים? (דבר ראשון)
בתוכנית דבר ראשון נחשוף היום, את סיפורו הבלתי יאומן של איציק קרומבי, שטיפס על ההר הגבוה באפריקה, רק כדי להבין דבר אחד על עצמו | המומחה הפיננסי דניאל שבקס חושף את "מלכודות הזהב" שמפילות משקיעים חרדים למה ה"הכשר" על ההשקעה לא יחזיר לכם את הכסף? | ההפגנה המסתורית בבני ברק (דבר)
משאבות חלב, מוצרים מהפכניים וקרקעות "מופשרות" איפה האותיות הקטנות שגונבות לכם |למה הם פונים דווקא אליכם? הסיבה המפחידה שצריכה לעניין אתכם | הידללות מניות: קניתם פרוסה פתאום היא שווה חצי. ככה עושים את זה | רק בדברים בטוחים: איך להשקיע נכון בלי להפסיד | צפו (דבר ראשון)
אחרי הטור האחרון, ובעקבות שורת פניות שקיבלתי - בעיקר ממשפחות אברכים - שקנו והשקיעו בהבטחות 'על הקרח', ולאחר מעשה גילו כי נותרו ללא הכסף וללא ההשקעה, התיישבתי לעשות לכם סדר בעניין | אם אתם משקיעים מתחילים, וגם אם אתם באמצע התהליך - אלו הם חמשת כללי הזהב שעליכם לדעת | הטור הכלכלי השבועי (מגזין, כלכלה)
באיראן חוששים - אולי התרגיל של צבא ארה"ב הוא עוד "תרגיל" | מה באמת מסתתר מתחת לגן הבוטאני ביפו? | בגלל האיראניים: חגיגות ה-70 לוועידה המפורסמת מתקיימות לראשונה דווקא בישראל | מה עומד מאחורי ההבהרה החריגה בעמוד השער של יתד נאמן? | מהיום - לא צריך ללמוד בחברון ופוניבז' כדי לקבל דירה - אפשר ללכת לסורוצקין (מעייריב)
כשראיתי את המכתב שנחת אצלי בתיבת המייל, נדהמתי | משפחה חרדית מירושלים מגוללת את סיפורה, איך שנפלה בהשקעת נדל"ן אצל מתחזה שהבטיח להם דירה בחיפה פלוס תשואה - ונעלם | את הסיפור הכואב והמסובך הזה, כנראה רק בית המשפט יוכל לפתור, אך טורדת את מנוחתי המחשבה על משקיעים תמימים שאולי ברגע זה עומדים לפני השקעה מסוכנת, ויש סיכוי קטן שהטור הזה ימנע מהם את הנפילה הכואבת (כלכלה, מגזין)
סוכנות הביטוח מנדי גפנר ביטוח ופיננסים נבחרה לשמש סוכנות הביטוח של מיזם "משיאים" – מהמהלכים המסקרנים והמדוברים בתקופה האחרונה במגזר החרדי | במסגרת החיבור האסטרטגי, סוכנות גפנר ביטוחים יחד עם סוכני המשנה שלה, ישמשו כסוכני הביטוח של משיאים, ויספקו את המעטפת הנדרשת למצטרפים לתכניות המיזם