בעקבות אירוע האלימות בו תקפו במודיעין עילית את הרב אליהו מאיר פיבלזון | שיחה עם תלמידו על בית מדרש שבו מותר לשאול את "השאלות שאסור להקליט" | הגישה ייחודית שסודקת את המוסכמות בלי לסטות מילימטר מההלכה | שיחה מרתקת בעקבות המהומה על תורה, קנאות, ועל ההזדמנות שנולדה מתוך הצעקות (דבר ראשון)
מטלטל, היסטורי, לא נתפס, חסר תקדים, רעידת אדמה, דרמת ענק, הלם ותדהמה, זעזוע עמוק, שובר שתיקה, נטול כפפות | לכבוד פורים - מהדורה מיוחדת של התוכנית "דבר ראשון" עם חשיפות מטלטלות שכל חרדי חייב לדעת ולנייעס | מההשקפה הישרה ועד דעת בעלי הבתים ואפילו תחקיר בלעדי קשה לצפייה (דבר ראשון)
הדברים דלהלן הם תמצית ההשקפה החרדית, כאשר הכוונה לאותו חלק מרכזי שמיוצג ע"י מפלגות ש"ס ויהדות התורה.
כותב השורות, הוא אחד מראשי הישיבות, רב ופוסק זה עשרות בשנים, שאף זכה לשמש ת"ח מופלגים | הדברים דלהלן נכתבו מתוך עיסוקו עם הציבור, ושמיעת דברים שנאמרים ע"י מייצגים שונים הן של החרדים (בעיקר עיתונאים ושדרנים) והן של הציבור
הדתי לאומי, אלו ואלו "דעת בעלי בתים" - שהיא במקרה הטוב לא דעת תורה | הכותב נמנע כמעט לגמרי, מלכתוב דברי תורה, אלא הדברים נכתבו כמאמר
פובליציסטי בשפה שווה לכל נפש - בתקוה שאלו ואלו יקחו אותם לתשומת ליבם (עולם הישיבות)
בלומדי בחיבור המרומם 'קובץ אגרות' למרן החזו"א, מצאתי מכתב העוסק במקומו של האדם שעולה בליבו התהייה האם להעדיף השתדלות בפדיונם של שבויים על פני התפילה והלימוד בעבור שחרורם | מכתבו של החזו"א חושף מעט מדרכי מחשבתו כיצד על האיש הירא לפעול בנוגע לדברים אלו ומהי העבודה הנדרשת מן האדם בעיתות בהן ישנם מישראל היושבים בצרה ובשבייה (יהדות)
מא פרוץ מלחמת שבע החזיתות לפני כמעט שנתיים, המשבר בין הציבור החרדי לציונות הדתית העמיק – מהשירות הצבאי ועד תפיסת יישוב הארץ, מהלבוש ומהשפה ועד לאורח החיים בישיבות. הבדלי הגישה הללו אינם רק אידיאולוגיים – הם מעצבים את הקהילה, החינוך והפוליטיקה, ופותחים את הפערים שעשויים להשפיע על המפה החברתית של ישראל בשנים הקרובות | וכל מאמינים | סקירה לחג (מגזין)
הרב מוטקה בלוי על הוראתו של הרב שך למי שאין תורתו אומנותו | האם אנחנו לפני מלחמת אחים ומה אומרים למי שחושש| הרב אסף רצון עם תוכנית חיזוק לרוח ולנפש | העוצמה של הדרכון הישראלי למרות החרמות | הפגנת שונאי ישראל שעצרה את הישראלים | הצעד האמריקאי שיחסוך לטסים כאב ראש וריח | איך עם ספריי ושבלונה יוצרים אומנות | רץ ברשת קסום (דבר ראשון)
אולי זה קרה בשליטה מוגזמת, בכוחניות, בקריעת
שמלות, ובכל מיני שיטות שהבת הזו יצרה מהן התנגדות. זה בטוח קורה מחוסר ידיעה של ההורים
איך להקנות ערכים של צניעות במרחב המשפחתי, וזה יכול לקבל ביטוי גם במצב קשה עליה גדלה
בבית מבחינה רגשית, מחסור ועוני, ובדיוק דרך הלבוש שלה היא מנסה לקבל משהו (משפחה, מגזין)
פרסומים אודות כלי תקשורת חדש הביאו אותנו להגיע לעורך | מי עומד מאחוריו ומה האג'נדות הסמויות של מי שמתיימרים 'לא להיות שופר של אף אחד' | למה הם חושבים שלא צריך רב והאם העיתון בכלל מיועד למגזר החרדי? (דבר ראשון)
נכדו היהודי של טראמפ בביצוע לשיר של אליצור | הרב דוד לייבל על 'עצמאות' | מה אמר הרבי מלובביץ לעורך עיתון הארץ | העיתונאית החרדית על רדיפת חרדים | דוקטור לכבאות מגלה מה מנסים להסתיר ממכם | האומן שהשיא את משואת כיכר השבת מסביר איך ניתן לגשר בלי להתלכלך | נתונים מרשימים על צמיחה והצלחה וגם, מונולוג נוקב על הדבר היחיד שחסר במדינת ישראל (דבר ראשון)
לכבוד פורים כינסנו ב'אולפני כיכר' את אריה יואלי, מני לוי, ארי צייטלין ויוסף חיים מימון ונתנו להם לשפוך את כל מה שיש להם על רשימת נושאים | בתוכנית הזו מותר לצחוק על הכל והתוצאה היא הומור בלתי נשלט | צפו בתוכנית 'הפנאצ'מרים' בהגשתו של משה מנס (פורים)
לפני 85 שנים, נפטר הגאון רבי שאול בראך זצ"ל, מפוסקי הונגריה | מסכת חייו הסוערת, שהחלה בילדות מופלאה בניטרא והסתיימה במאבק עיקש נגד כל זרמי המודרנה - ממשיכה להדהד גם היום | ישראל שפירא עם סיפור חייו והשקפתו של הגאון ההונגרי (מגזין כיכר)
Rosh haYeshiva, hagaon Rabbi Dov Landau shared his outlook on various matters, focusing primarily on the lofty stature of yeshiva bochurim | He also elaborated on the difference between the Religious Zionist community, which enlists in the army, and the Charedi community and 'b'nei 'yeshiva (haredim)
חוק מורשת מרן: לפיד ריגש, הראש"ל התרגש והעניק שי והקדשה | נאום "ההשקפה" של הגר"י אייכנשטיין על חוק הגיוס | החקלאים הגיעו לבני ברק: "בצורת חמורה" | אחרי חודשי גלות - תלמידי היש"ק של גור חוזרים לחצור | התבטאות מפתיעה של רעיית המנהיג הליטאי לאם החטופה והמכתב המרגש (מעייריב)
"צריכים להבין שמה שרוצים פה לגייס את בני הישיבות זה לא אמיתי, לא בגלל ביטחון המדינה. זה לא נכון. זו מגמה אמיתית כדי לחלן אותנו. נוצרה פה דת מסוכנת של פרוגרסיביות, שהיא מוכנה לעשות הכל כדי להעביר אליה נפשות" | אחד ממנהיגי הציבור הליטאי, ראש הישיבה הגר"י אייכנשטיין, במשא מכונן על ההשקפה הליטאית סביב המדינה והגיוס לצבא | צפו (אקטואליה)
הלכה תלמודית קצרה קושרת את
זמן הדלקת נרות חנוכה לאנשי תדמור ומעוררת שאלה -
מה בין עיר קדומה במדבר
סוריה לחג החנוכה?
| במקורות היהודיים תדמור מסמלת את ההתמודדות
עם כוחות חיצוניים המנסים לחקות את אור
היהדות | מעט מן האור (יהדות
ואקטואליה)
במהלך השיעור הקבוע של 'בעל המחשבה', הרב אוריה ענבל, הנמסר מדי שבוע בבית כנסת בבני ברק, הגיעו למקום קיצוניים והחלו לתקוף את הרב באלימות קשה, ואף קראו קריאות גנאי | לפני מספר שנים, הגר"ד כהן, יצא נגד הרב ענבל, ובשל כך, הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש מינו רב שיבקר את שיעוריו | תיעוד מהתקיפה (חרדים)
בכינוס למורות מ'החינוך העצמאי', נערך שו"ת מיוחד על ענייני השעה
עם הגאון רבי אברהם משה קירשנבוים, מראשי
ישיבת 'נחלת הלווים' | על מרבית השאלות החינוכיות שהציגו המורות - הוא הסביר בלהט מדוע הן
כלל "לא מתחילות" | במהלך הדברים התייחס הר"מ גם לסוגיית היחס החרדי לחיילי
צה"ל וטען כי יש בלבול השקפתי בגלל המלחמה • השו"ת המלא (חרדים)