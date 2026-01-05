בשבועות האחרונים התקבלו בשב"כ התרעות רבות וממוקדות על ניסיונות של חוליות טרור לבצע פיגועי טרור בתוך שטח ישראל ובדגש על יישובי קו התפר בשרון | בימים האחרונים הוקפצו כוחות מיוחדים של צה"ל לתוך שטחי היישובים כדי לתת מענה אבטחה גם לתרחישים של חדירה כפי שהיה בעוטף עזה (ביטחון)
תושב אזור השרון נעצר בחשד לביצוע עבירות הונאה בשווי מוערך של כחצי מיליון שקלים, תוך ניצול ציני של רצון הציבור לסייע לחיילים בתקופת המלחמה | חקירה סמויה שניהל מפלג ההונאה בירושלים בשיתוף עם חברות האשראי, העלתה כי החשוד רימה בתי עסק ואזרחים שונים ברחבי הארץ - באותן השיטות (חדשות)