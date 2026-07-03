חוקרים מהמכון הטכנולוגי של מסצ’וסטס (MIT) פיתחו שתל תת־עורי עם תאי לבלב מהונדסים המסוגלים לייצר אינסולין בגוף, תוך שימוש במערכת חכמה הממירה אדי מים לחמצן | בניסויים בבעלי חיים המכשיר הצליח לשמור על רמות סוכר תקינות במשך שלושה חודשים - פי שלושה מהניסויים הקודמים - מבלי להזדקק לתרופות לדיכוי מערכת החיסון (בריאות)
לאחר ניסויים מוצלחים ראשוניים, אילון מאסק הצהיר כי טכנולוגיית ההשתלה המוחית שפיתחה חברת Neuralink צפויה לאפשר למשותקים להשיב שליטה מלאה בגופם | החברה נערכת לייצור המוני כבר ב־2026, וצופה עתיד שבו מחשב ומוח יתמזגו לחלוטין (טכנולוגיה)
חוקרים באירופה הצליחו, לראשונה, להחזיר יכולת קריאה ועצמאות יומיומית לעשרות אנשים שאיבדו את ראייתם בשל ניוון מקולרי (AMD) - הגורם הנפוץ ביותר לעיוורון אצל מבוגרים | ניסוי קליני חדשני כלל השתלת שבב דק במיוחד בעין, המחליף את תאי הרשתית שנהרסו, והביא לשיפור ראייה משמעותי אצל כ-80% מהמטופלים. האם זה הצעד הראשון לקראת עידן חדש של טיפולים לעיוורון חשוך מרפא? (בריאות)
המושתל הראשון של ניוראלינק משתף בחווייתו יוצאת הדופן ועשרות מושתלים נוספים ברחבי העולם מצטרפים | אך לצד ההצלחות המהפכניות, טכנולוגיית הממשק מוח-מחשב מציגה סיכונים, שאלות אתיות ואתגרי רגולציה משמעותיים (טכנולוגיה)
ביה״ח האוניברסיטאי באופסלה שבשבדיה רשם היסטוריה רפואית: השתלת תאי לבלב מהונדסים גנטית באמצעות טכנולוגיית CRISPR הצליחה לייצר אינסולין בגופו של מטופל עם סוכרת סוג 1 – מבלי שגופו ידחה את ההשתלה וללא צורך בתרופות לדיכוי המערכת החיסונית | ההישג פותח פתח למהפכה עולמית בטיפול במחלה הפוגעת ביותר מ–8 מיליון אנשים (בריאות)
בעוד חודש יתקיים הניתוח המיוחל, ומוטי בן השש יוכל לצאת בגאווה כשיש לו שתי אוזניים • ההורים חסכו במשך שנים, המשפחה התגייסה לעזור, הציבור התגייס ותרם אבל חצי מהסכום עדיין חסר • "תחשבו איך מרגיש ילד שחסרה לו אוזן כשהוא עולה לאוטובוס וכולם מסתכלים עליו" (חרדים)