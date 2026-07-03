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השתלה

עוד כתבות על השתלה:

פיתוח מתקדם

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1

הניסויים הסתיימו בהצלחה

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10

ללא צורך בחשמל

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12 מטופלים עד כה

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ללא תרופות לדיכוי חיסוני

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ש

אמא של מוטי מודה:

כיכר בשיתוף קופת העיר|מקודם

"נס מעל הטבע"

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2

היסטוריה

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2

הלב של מוחמד

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"לא נשקפת סכנה"

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7

"ימם קריטיים"

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רפואה שלימה

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טרגדיה

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לא כמו, אמיתית

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2
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טרגדיה כפולה

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כיכר השבת
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