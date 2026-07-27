בתום סאגה של שעות - חברי הוועדה למינוי דיינים הגיעו להסכמות - סיקור נרחב | ערבים, רוסים וחרדים: כל הפרטים על תקריות הגזענות והאפליה בישראל | שימו לב אל הנשמה: כמה מילים על שרשרת האירועים הטראגיים במגזר החרדי | ההנהגה החרדית מתכוננת לבחירות: סיקור נרחב מדבריו של הראש"ל רבני בית עילית ומודיעין עילית במכתב דרמטי | מה ההבדל בין נקניקיות לחטיפי איגלו? (מעייריב)
מערכת חדרים ועז: סיקור נרחב ממעונו של הגר"ד קוק | "משתיקים!" - ארה"ב סוערת בעקבות מכתב "אני מאשים" | ומה חושבים החרדים על הסנקציות הכלכליות? - סקר מכון נתוני אמת ו'כיכר' | המלכוד של גפני והעקיצה לגרינברג: הכל על סערת הממ"חים בבית שמש | לראשונה כמנהיג הפלג: הגר"ע אויערבך ישתתף בהפגנה מול כלא 10 (מעייריב)
הרב יצחק מרדכי בראך, מראשי החברא קדישא בניו יורק, יוצא במכתב חריף נגד התופעה המחרידה של אובדנות בקרב הציבור החרדי בארה"ב, וקורא להקמת מרכזי סיוע דחופים | לדבריו, הרבנים מתכחשים ומסתירים את הסיפורים | המכתב המלא (חרדים)